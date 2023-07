Déze mensen moeten extra alert zijn op melanomen

Eerder bleek al dat mannen over het algemeen meer risico lopen op melanomen dan vrouwen én ook overlijden ze er vaker aan. Dit laatste zou onder andere te maken hebben met het feit dat vrouwen zich eerder laten controleren, maar ook omdat er fundamentele biologische verschillen zijn tussen de melanomen van mannen en vrouwen.

Meer kans op overlijden

Nu blijkt dat huidskleur ook een groot verschil kan maken in de overlevingskansen bij een melanoom. Uit een studie die in de Journal of the American Academy of Dermatology is gepubliceerd, blijkt dat een melanoom weliswaar vaker voorkomt bij witte mannen, maar dat zwarte mannen 26 procent meer kans hebben om hieraan te overlijden.

Oorzaak

Dit verschil zou vooral te maken hebben met het feit dat zwarte mannen vaak melanomen krijgen op onverwachte en minder zichtbare plekken. Bijvoorbeeld onder hun vingernagels of aan de onderkant van hun voeten. Hierdoor wordt de ziekte vaak pas later ontdekt en is de kans op een slechte uitkomst dus ook groter. Bij witte mannen zitten melanomen vaak op hun romp, hoofd of nek. Op deze plekken valt het eerder op.

Wat is een melanoom?

Een melanoom is een vorm van huidkanker. Je herkent een melanoom aan een vlekje op je huid of een moedervlek die verandert. Als een melanoom op tijd behandeld wordt, is de kans op genezing groot. Het is dus belangrijk dat je met gekke plekjes op je huid altijd naar de huisarts gaat.

