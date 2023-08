Déze producten bevatten hormoonverstorende stofjes (en dit zijn de alternatieven)

Je hormonen houden veel belangrijke functies in je lichaam in evenwicht, zoals je stofwisseling, afweersysteem, gedrag en voortplanting. Ze worden door je lichaam zelf aangemaakt en geven via het bloed signalen door aan je organen.

Lichaamsvreemde stoffen

Dagelijks komen we in contact met allerlei lichaamsvreemde, chemische stoffen, zoals schoonmaakmiddelen, medicijnen en cosmetica. Hierin zitten vaak stofjes die het hormoonsysteem uit balans brengen, laat het RIVM weten op haar site. Het inademen, op je huid smeren of innemen van deze stoffen is lang niet altijd schadelijk, maar kan afhankelijk van hoe veel en hoe vaak je ze gebruikt bijdragen aan gezondheidsproblemen. Denk daarbij aan onvruchtbaarheid, stofwisselingsziekten en sommige soorten kanker, aldus het RIVM. Dit gebeurt vaak in combinatie met andere factoren, zoals leefstijl, voeding en erfelijke aanleg.

Tuinslang en plakband

Een voorbeeld van hormoonverstorende stoffen zijn parabenen, conserveermiddelen die bijvoorbeeld in cosmetica en bepaald speelgoed zitten. Maar ook in voeding, te herkennen bepaalde E-nummers op etiketten. Een tweede voorbeeld zijn weekmakers. Deze stoffen zorgen ervoor dat plastic en rubber soepel en buigzaam blijft. Ze zitten in onder andere douchegordijnen, regenkleding, tuinslangen, speelgoed en plakband. Maar ook in nagellak en shampoo.

5x chemische producten én hun gezondere alternatieven

Hoewel het onmogelijk is om álle chemische stoffen uit je leven te weren, kun je in veel gevallen wél kiezen voor een gezonder alternatief. Op Waarzitwatin.nl kun je jouw producten checken op chemische stoffen.

Plastic bekers en bewaarbakjes

Veel plastic producten bevatten het stofje Bisfenol A (BPA). Europese regels zorgen ervoor dat BPA beperkt gebruikt mag worden, maar een niet-giftig alternatief kiezen kan nooit kwaad. Kies bijvoorbeeld voor glas, in plaats van plastic opbergbakjes, bekers en (baby)flesjes. Glas is niet bewerkt met hormoonverstorende chemicaliën, bevat geen microplastics en is makkelijk schoon te houden.

Cosmetica

Parabenen zorgen ervoor dat verzorgingsproducten als tandpasta, shampoo, zeep, bodylotion, crème en deodorant langer houdbaar blijven. Natuurlijk zijn er genoeg producten die níet bomvol chemische stofjes zitten, maar dit ontcijferen aan de hand van een etiket kan nogal lastig zijn. Daarvoor kun je de apps Clean Beauty of Think Dirty gebruiken.

Plastic speelgoed

Voor plastic speelgoed geldt hetzelfde: ook hierin kunnen onder andere parabenen en weekmakers zitten. Binnen de Europese Unie gelden strenge veiligheidseisen en moet al het speelgoed een CE-keurmerk hebben. Voor babyspeelgoed gelden andere regels dan voor bijvoorbeeld tienerspeelgoed. Als je op safe wilt spelen, kies je voor speelgoed van hout zonder giftige verf en lak erop.

Je zou het bijna vergeten, maar dit geldt ook voor speelgoed voor volwassenen.

Pannen met teflon-laag

Pannen met een antiaanbaklaag bevatten PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen), een vuil- en vochtafstotend chemisch goedje. Daarom is het sinds 2015 in de ban gedaan door de EU. Inmiddels worden er andere chemische goedjes gebruikt, maar ook die zijn niet 100 procent gifvrij. Ga daarom voor keramieken, gietijzeren of roestvrijstalen pannen. Als pannen met een antiaanbaklaag van PFAS namelijk beschadigen kunnen er schadelijke dampen vrijkomen.

Groenten en fruit

Op groente en fruit kunnen restjes bestrijdingsmiddelen achterblijven. In de EU zijn er wetten die bepalen hoeveel dat mag zijn. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit houdt deze ‘maximum residu limieten’ in de gaten door steekproeven te doen bij bijvoorbeeld groothandels en winkels. Wil je er zeker van zijn dat je eten goed schoon is? Was groenten en fruit dan niet met alleen water, maar week ze een minuut of 15 in een badje van water en baking soda. Voeg één eetlepel baking soda toe per 1,5 liter water.

Wil je minderen met chemische schoonmaakmiddelen? Dan wil je déze schoonmaaktips weten:

Bron: Chemicalsinourlife.eu, RIVM