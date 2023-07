Déze signalen kunnen wijzen op een alcoholverslaving

Audrey Beckers is verslavingsarts en ‘verslaafde in herstel’, zoals ze zelf zegt. In een artikel in NRC vertelt ze hoe je een alcoholverslaving herkent én hoe je een iemand in je omgeving kunt helpen.

Verschillende kenmerken

Volgens de arts is het moeilijk om een alcoholverslaving bij iemand te ontdekken. Dit komt omdat het drank sociaal geaccepteerd is én omdat alcoholisten een meester zijn in het verbergen van hun probleem. Toch zijn er signalen die op een verslaving wijzen. Ninette van Hasselt van het Trimbos-instituut vertelt in hetzelfde artikel aan NRC: “Ieder mens is anders, en zo is ieders verslaving ook anders, maar er zijn kenmerken van alcoholverslaving die zeer regelmatig voorkomen.”

Dit zijn de signalen

Verandering van karakter, zoals prikkelbaar zijn, liegen, stemmingswisselingen, defensief reageren als je iets zegt over iemands drankgebruik, flessen verbergen, alcohol nodig hebben om te kunnen ontspannen, het (hoge) tempo waarop iemand het glas leegdrinkt en veel kauwgom gebruiken zijn signalen die mogelijk kunnen duiden op een alcoholverslaving.

Signalen steeds duidelijker

Iemand met een alcoholprobleem is in het hoofd altijd bezig met drank. “Als verslaafde ben je je vrijheid kwijt, alcohol beheerst je leven, maar dat is niet te zien voor anderen”, vertelt Beckers. Op den duurder worden de signalen steeds duidelijker. Zo kan iemand te laat op werk komen, meer fouten maken, slecht slapen, afspraken niet nakomen of trillende handen hebben. Beckers: “Verslaving is een progressieve ziekte, die dodelijk kan zijn als mensen niet in herstel gaan.”

Hoe help je iemand?

Het is moeilijk om iemand in je omgeving te helpen met zijn of haar probleem. Vaak duurt het drie tot vijf jaar voordat iemand een verslaving onderkent. “Als je wil helpen, kun je het beste tijd in iemand stoppen.”

Hoe start je nu het gesprek erover? Dat kun je volgens Beckers het beste doen door aan te geven dat je je zorgen maakt. Zónder je eigen oordeel hierbij te benoemen. “Mensen geven graag hun mening: ‘Zo kun je niet in de auto stappen’. Daar help je iemand niet mee.” Je zult ook veel geduld moeten hebben. Grote kans dat iemand in eerste instantie defensief reageert, of met een uitgebreide verklaring voor zijn of haar gedrag komt. Na zo’n gesprek kan iemand je op afstand houden. Afspraken afzeggen, appjes en belletjes niet beantwoorden of je ontwijken. Dat betekent dat iemand niet toe is aan een gesprek over verslaving. De drank wint even van de vriendschap.

Lichtpuntjes bieden

Laat je niet weerhouden door deze afwijzende reacties. Als iemand er op dat moment niet voor openstaat, wil het niet zeggen dat het geen zin heeft om je zorgen uit te spreken. In de tussentijd steun je iemand door lichtpuntjes te bieden. Verslaving is een psychische ziekte en de behandeling verschilt niet veel van iemand die depressief is, zegt Beckers. Iemand moet weer een positief gevoel krijgen over kleine dingen. Daarbij kan liefdevol contact helpen. Bijvoorbeeld elke zondag samen wandelen, het huis opruimen, structureel samen sporten. Het helpen van iemand met verslaving moet je zonder verwachtingen doen, volgens de arts. “Verwachtingen leiden tot teleurstellingen. Als je denkt dat jij iemand gaat redden, zul je van een koude kermis thuiskomen.”

Bron: NRC