Déze slaaphouding is volgens de fysiotherapeut niet goed voor je lichaam

De gevolgen van weinig slaap

We hoeven je waarschijnlijk niet te vertellen dat een goede nachtrust ontzettend belangrijk is voor je algehele gezondheid. Goed slapen heeft ten eerste een positief effect op het immuunsysteem. Daarnaast kunnen tijdens het slapen je emoties van de dag worden verwerkt en onthoud je beter wat je overdag hebt geleerd. Aan de andere kant heeft weinig slaap ook vervelende effecten. Je bent snel geïrriteerd, afgeleid, het is lastiger om je te concentreren en je humeur lijdt eronder. En dan hebben we het nog niet eens over de langetermijneffecten.

Hoe goed je slaap, hangt deels af van je slaaphouding. Een goede houding tijdens het slapen zorgt voor een betere bloedstroom naar het hoofd, stabiliteit van de wervelkolom, aanmaak van hormonen en het herstel van de tussenwervelschijven.

Slechtste slaaphouding

Volgens fysiotherapeute Steffie Schoenmakers heeft het slapen op je buik vrijwel geen voordelen. Dat is dan ook de reden dat dit de slechtste slaaphouding is. “Dat komt doordat het de meest onnatuurlijke houding is voor je hele rug”, legt ze uit. “Wanneer je op je buik slaapt, staat er veel meer spanning op je spieren en gewrichten. Het zorgt ervoor dat de natuurlijke curve van je ruggengraat inzakt, wat kan zorgen voor pijn in je onderrug. Dit kan leiden tot pijn in zowel je nek als je rug.” Op je buik slapen met een kussen is helemaal funest omdat het voor nog meer spanning op de nek zorgt. Lig je altijd op je buik? Dan kan het helpen om een zachter matras te nemen. Je onderrug zakt dan naar beneden, wat voor een oncomfortabele houding zorgt. Hierdoor ben je geneigd om sneller van positie te veranderen.

Eerder vertelde de fysiotherapeut al wat de beste slaaphouding is voor je lichaam.

