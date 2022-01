Sportief bewegen is voor iedereen een goed idee, maar zeker voor mensen met migraine. Het verhoogt je algemene weerstand, het vermindert hoofdpijn en je slaapt beter. Bovendien is de kans groot dat regelmatig bewegen ervoor zorgt dat je beter in je vel zit. En een goed humeur verbetert de kwaliteit van leven, wat automatisch ook de migraine kan verbeteren. Klinkt goed, toch?

Aerobics

Kies ten eerste een sport die je leuk vindt. Zo houd je het beter vol en geniet je er ook van. Dat is ook wat waard. Daarnaast werkt dertig minuten per dag bewegen het beste. Deze dertig minuten kun je in één keer afronden, of opsplitsen in blokken van ten minste tien minuten. Maar wat voor sport kun je dan het beste doen?

Onderzoek suggereert dat aerobics in verband wordt gebracht met een verminderd aantal migraineaanvallen per maand. Maar wat is aerobics eigenlijk? Het is een combinatie van oefeningen om je hart en longen te trainen met als doel een verbeterde algehele gezondheid. Aerobics is erg breed. Er bestaan speciale aerobictrainingen, maar de volgende manieren van bewegen hebben volgens Healthline hetzelfde effect:

Wandelen

Fietsen

Joggen

Yoga

Stretchen

Migraine door te sporten

Soms wordt er juist een negatieve link gelegd tussen sporten en migraine. Volgens onderzoek uit 2013 komt in 38% van de gevallen een migraineaanval door inspanning. Dit hoeft natuurlijk niet per se tijdens het sporten te zijn, maar het kan de stekende hoofdpijn wel triggeren.

Het meest voorkomende type activiteit dat hierbij gemeld werd, was een intensieve training. Onderzochte sporters ervoeren primaire inspanningshoofdpijn tijdens lichamelijke activiteit. Wanneer hun hartslag en bloeddruk werd verhoogd, kregen ze al snel hoofdpijn. Ze verwarren deze hoofdpijn met migraine, terwijl het wel degelijk iets anders is. Inspanningshoofdpijn verschilt van migraine omdat het wordt veroorzaakt door inspanning en alleen kan optreden tijdens of na lichamelijke activiteit. Deze stekende hoofdpijn kan van 5 minuten tot 48 uur duren en komt meestal voor bij warm weer of op grote hoogte.

Hoofdpijn voorkomen

Om te voorkomen dat migraine optreedt tijdens het sporten, is het belangrijk om gehydrateerd te blijven. Drink dus voldoende voor, tijdens en na het sporten. Kijk uit met sportdrankjes waar cafeïne in zit, want hier kun je júist hoofdpijn van krijgen.

Bron: Healthline, Sportzorg