Déze supplementen kunnen ervoor zorgen dat de griep sneller over gaat

Wij vertellen je er hier meer over.

Sneller beter

Volgens Jaap Seidell, hoogleraar Gezondheid en Voeding aan de VU, kun je met supplementen niet voorkomen dat je de griep krijgt. Wél kunnen vitamine C en zinktabletten bijdragen aan het verkorten van je ziekteperiode. Als je dus geveld bent door de griep en wat supplementen gaat bijslikken, zou dit ervoor kunnen zorgen dat je weer sneller beter bent.

Waarom vitamine C?

Vitamine C staat bekend als ‘weerstandsvitamine’ en dat is niet voor niks: het stimuleert namelijk de vorming van witte bloedcellen, die een belangrijk onderdeel zijn van je immuunsysteem en dus ook je weerstand vormen. Het kan dus geen kwijt om bij de eerste griepverschijnselen te beginnen met het slikken van vitamine C.

Waarom zink?

Ook zink kan een livesaver zijn als je griep hebt. Het kan namelijk de duur én de symptomen van de griep verminderen. Het is een sterke anti-oxidant die een antivirale werking heeft. Uit onderzoek is gebleken dat als je zink drie dagen inneemt met een hoge dosering vitamine C erbij, dat je dan de duur van je griep met de helft kan inkorten.

In plaats van supplementen

Toch kun je altijd nog het beste je vitamines en mineralen uit voeding halen. Zo bevatten schaal- en schelpdieren zoals oesters, garnalen en mosselen heel veel zink. Vitamine C kun je weer halen uit groente en aardappelen, koolsoorten, citrusfruit, kiwi’s, bessen en aardbeien. “Een voedingspatroon met de juiste vitamines is bij uitstek een uitgebalanceerd voedingspatroon. Red je het niet om voldoende vitamines uit voeding te halen, dan is het raadzaam om een supplement te gebruiken om je tekorten aan te vullen”, aldus Seidell tegen RTL Nieuws.

Bron: RTL Nieuws, Voedingcentrum