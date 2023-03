Déze symptomen van een blindedarmontsteking wil je niet negeren

De blinde darm bevindt zich rechtsonder in je buik, bij de overgang van de dunne naar de dikke darm. Je zou denken dat bij een blindedarmontsteking je blinde darm ontstoken is, maar het gaat om het wormvormig aanhangsel. Een beetje verwarrend, maar bij een blindedarmontsteking is de zogenoemde 'appendix' dus ontstoken.

Afgesloten blinde darm

Het is niet precies duidelijk hoe een blindedarmontsteking ontstaat, maar er wordt gedacht dat de ontsteking kan ontstaan doordat de blinde darm wordt afgesloten, bijvoorbeeld door een hard stukje ontlasting. Door deze verstopping kunnen bacteriën zich snel vermenigvuldigen. Hierdoor raakt de appendix geïrriteerd en opgezwollen, wat uiteindelijk leidt tot een blindedarmontsteking.

Als je een ontstoken appendix krijgt, kan deze scheuren en gevaarlijke bacteriën overbrengen naar je buik. Het is daarom belangrijk om op tijd aan de bel te trekken.

Veel pijn

Veel patiënten met een acute blindedarmontsteking omschrijven de pijn als iets wat ze nog nooit hebben meegemaakt. Het doet zóveel pijn, dat je gelijk weet dat er iets niet klopt. Toch hebben we even op een rijtje gezet wat de acht alarmsignalen zijn bij een (acute) blindedarmontsteking:

Hevige, plotselinge buikpijn die rondom de navel begint

De pijn zakt af naar rechts in je onderbuik (meestal pas na een paar uur)

Het aanraken van je buik doet zeer. Hetzelfde geldt voor schokkende bewegingen. Bijvoorbeeld tijdens de autorit naar het ziekenhuis, veroorzaken scherpe pijnscheuten

Je hebt ook veel pijn bij hoesten en lachen

Binnen enkele uren wordt de pijn steeds erger

Je kunt soms een (lichte) verhoging hebben (meestal niet hoger dan 39 graden Celsius)

De pijn kan gepaard gaan met verminderde eetlust, misselijkheid, constipatie en/of overgeven

De heftige klachten voelen als iets wat je nooit eerder hebt ervaren

Op tijd behandelen

Een ontstoken blinde darm moet operatief worden verwijderd. Dat gebeurt bijna altijd onder narcose. Door middel van een kijkoperatie worden meestal drie kleine gaatjes in de buikwand gemaakt. Via deze gaatjes kan de arts een cameraatje inbrengen en de blinde darm verwijderen. Wanneer een blindedarmontsteking niet op tijd wordt behandeld, kan de blinde darm perforeren. Dit betekent dat de ontsteking doorbreekt, waardoor de darminhoud in de buikholte terechtkomt. Zo kan een buikvliesontsteking ontstaan met een ernstige infectie als gevolg.

Dus heb jij, je partner of je kind last van bovenstaande symptomen? Wacht niet te lang en trek aan de bel. Ook bij twijfel kun je beter even langs de huisarts gaan.

Bron: Healthline, Maag lever darm stichting