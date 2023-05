Deze tandartstip voorkomt gele aanslag op je tanden na het drinken van koffie

Nee hoor, met deze tip van de tandarts is dat probleem verleden tijd.

Tannines

Koffieliefhebbers opgelet: het drinken van koffie heeft veel invloed op de gezondheid van je gebit. Koffie bevat ingrediënten die tannines worden genoemd. Tannines zorgen ervoor dat kleurstoffen aan je tanden blijven kleven. Ze kunnen een gele tint achterlaten. Er is maar één kop koffie per dag nodig om die verkleurde tanden te veroorzaken. De grote vraag is dan hoe je tandverkleuring kunt voorkomen zonder je favoriete ochtenddrankje op te geven?

Koffievlekken op je tanden voorkomen

Raak niet gelijk in paniek als je een koffieliefhebber bent. Tandartsen kunnen koffievlekken vaak verwijderen tijdens een halfjaarlijkse schoonmaakbeurt. Plan daarom regelmatig controle-afspraken in. Tandartsangst overwinnen? Met deze 4 tips durf je weer plaats te nemen in de stoel.

Verder zweren veel tandartsen bij een bepaalde handeling na het drinken van koffie om gele aanslag op je tanden te voorkomen. De tip? Drink een glas water na de koffie om je mond en tanden te spoelen. Ja, zo simpel kan het zijn.

Extra tips tegen gele aanslag

Verder kunnen de volgende tips helpen om koffievlekken op je tanden te voorkomen:

Vermijd creamer en suiker, omdat deze de groei van verkleurende bacteriën kunnen versnellen.

Drink je koffie in één keer in plaats van kleine slokjes gedurende de dag.

Drink ijskoffie met een rietje.

Poets je tanden ongeveer 30 minuten na het drinken vak koffie en pas nádat je je mond gespoeld hebt met water.

Niet direct poetsen

Direct tanden poetsen na het drinken van koffie is echter geen goed idee. Sterker nog: het veroorzaakt júist gele aanslag. Koffie heeft een hoog zuurgehalte. Dit klinkt gek, maar is echt zo. En tanden direct poetsen na het eten of drinken van iets zuurs, verzwakt het tandglazuur en veroorzaakt vlekken.

Rauwe groenten en fruit

Het eten van bepaalde voedingsmiddelen kan ook helpen om vlekken te voorkomen. Rauwe groenten en fruit, zoals aardbeien, bevatten natuurlijk vezels die de tanden reinigen door bacteriën af te breken.

Bron: Healthline