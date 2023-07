Déze tip helpt iedereen die vliegangst heeft

Laten we bij het begin beginnen: er zijn héél veel mensen met vliegangst. 1 op de 3 Nederlanders wordt in meer of mindere mate ongemakkelijk van een reisje per vliegtuig. Sommigen zetten daarom nooit een stap in een cabine, anderen rapen hun moed bij elkaar maar kunnen niet écht genieten van hun vliegreis.

Meerdere angsten

“Vliegangst staat zelden op zichzelf”, zegt Emily. “Vaak komen meerdere onderliggende angsten samen. Zo zijn er mensen die claustrofobisch worden van het idee urenlang ‘vast’ te zitten. Anderen vinden het lastig om onder vreemden te zijn, zijn bang voor technische mankementen of kunnen de controle niet loslaten.” In deze gevallen uit de angst zich soms ook in het openbaar vervoer.

Kalmerend pilletje

Natuurlijk zijn er ook mensen die een keer akelige turbulentie of een andere spannende ervaring hebben meegemaakt in de lucht, waardoor ze bang zijn geworden. Dat is echter lang niet altijd het geval. “Er is niet altijd een trauma, maar er zijn wél negatieve en angstige gedachten. Zodra je daaraan blijft vasthouden, worden die gedachten eigen en kunnen ze groeien. Dat gaat vaak samen met vermijdingsgedrag of ‘oplossingen’ als een kalmerend pilletje.”

Hopen dat het weggaat

Wanneer iets eng wordt, reageren veel mensen op dezelfde manier, aldus Emily. Ze gaan zichzelf afleiden door bijvoorbeeld op hun telefoon te scrollen of in een boek te duiken. We negeren daarmee de angst, in de hoop dat deze weggaat. Daarmee zijn we volgens de psycholoog meteen bij de grootste misvatting over angst, namelijk dat het er niet mag zijn, zelfs ongezond of raar is.

Prettig mechanisme

“Angst is eigenlijk een prettig mechanisme, want het houdt ons in leven. Als er een auto aan komt sjezen, dan moet je aan de kant springen. Je angst wegdenken zal daarom ook nooit lukken. Als angsten wel onnodig zijn of te sterk worden waardoor je er last van hebt, kun je ervoor kiezen om je gedrag aan te passen.” Niet makkelijk, wel haalbaar, aldus Emily. “We leren mensen dat je over angst geen oordeel hoeft te hebben en dat je ook mét angst de dingen kunt doen die je wilt, zoals vliegen. Door je bewust te worden van je angst en deze toe te laten, hoef je minder te vechten in je hoofd en voelt het al wat vriendelijker aan.”

Vrienden worden met je angst

Als je vriendschap sluit met je angst merk je dat je een stuk rustiger wordt, waarna je succeservaringen en vertrouwen kunt opbouwen, legt Emily uit. Dé tip om met je vliegangst te leren omgaan is dan ook: doe nooit alsof er niks aan de hand is, maar kijk je angst in de ogen en doorvoel deze. Deel je angst met je omgeving, leer over de luchtvaart en trek je gedachten in twijfel: kloppen die enge fantasieën wel?

3 tips om ontspannen het vliegtuig in te stappen

1. Bereid je goed voor

’s Ochtends nog je koffer moeten inpakken terwijl je een halve boterham naar binnen propt en je paspoort kwijt bent, is geen goed begin van je reis. “Als je gestrest op pad gaat, stapelt de spanning zich op, waardoor angst vrij spel krijgt. Zorg daarom dat je al je spullen op orde hebt en op tijd op het vliegveld aankomt, zodat je rustig kunt kijken waar je heen moet. Eet van tevoren iets en vermijd cafeïne, die oppepper heb je niet nodig als je al angstig bent.”

2. Herken je angst en laat je lichaam weten dat je oké bent

Ga eens bij jezelf na waarvoor je eigenlijk bang bent en geef jezelf de ruimte dit te voelen. “Als je voor jezelf goed in beeld hebt wat je angst inhoudt en dat durft te ervaren, dan kun je jezelf wat rust bieden. Ga ontspannen zitten, haal rustig adem en ga na of alles wat je denkt wel klopt.”

3. Kom meer te weten over vliegen

Emily: “Het echte wegrationaliseren van angst gaat gewoon niet, maar met goede kennis over de luchtvaart kunnen fantasieën wat realistischer blijven. Mensen weten vaak niet dat een vliegtuig onder allerlei problemen nog gewoon kan landen en hoe ontzettend goed getraind piloten zijn, bijvoorbeeld. Die kennis kan echt helpen.”

Bron: Stichting VALK