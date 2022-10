Déze training leert je beter voor jezelf zorgen

En maar liefst 53% van de Nederlandse vrouwen zegt regelmatig tot zeer vaak mentale druk te ervaren. Dat moet anders, dachten onze collega’s van Flow Magazine. Flow liet dit onderzoek samen met Panel Inzicht uitvoeren en de resultaten liegen er niet om. Tijd voor actie! Neem wat vaker tijd voor jezelf, kom uit je hoofd en vind rust.

School of Flow

Vind je dat lastig? Je bent niet de enige. Daarom heeft Flow School of Flow in het leven geroepen. Via dit platform kun je diverse trainingen volgen. De eerste training op het platform heet Een week voor jezelf. Hierbij volg je iedere dag van de week één uur training. Dit wordt absoluut niet saai: naast theorie krijg je een downloadable werkboek, audio-meditaties en kijk je geanimeerde video’s.

Doorbreek patronen

Irene Smit, creative director van Flow en mental health-deskundige legt uit: “Vaak zorgen we goed voor de mensen om ons heen en beoordelen we onze eigen fouten en imperfecties des te strenger. In deze training ga je zorgen voor jezelf. Je neemt de tijd om je af te vragen hoe het eigenlijk met je gaat, last rust- en reflectiemomenten in, kijkt naar je automatische patronen en leert minder kritisch te zijn naar jezelf. Via deze training hoop ik anderen aan te zetten tot het doorbreken van vaste patronen.”

Tweede training: Paper love

Begin november komt de tweede training online. Deze heet Paper love en is vooral leuk voor iedereen die zo graag werkt met de paper goodies uit Flows populaire Book for paper lovers. Bij deze training ga je namelijk craften!

Meer over de trainingen lezen of er eentje bestellen? Ga naar www.schoolofflow.nl.

Bron: Flow