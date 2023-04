Deze voedingsmiddelen helpen je met poepen

Het is algemeen bekend dat beweging, het eten van voldoende vezels en het drinken van twee liter water per dag belangrijk zijn voor een goede stoelgang. Toch is dat op sommige dagen niet genoeg en heeft iedereen wel eens last van obstipatie. Om je toiletbezoek te bevorderen, zetten we een aantal stoelgangbevorderende etenswaren op een rij.

Voedingsmiddelen die helpen bij het poepen: fruit

Verschillende fruitsoorten werken laxerend. Denk bijvoorbeeld aan appels, peren of bessen. Deze vruchten bevatten veel vezels en antioxidanten die je helpen met poepen. Tip: schil je appel of peer niet! In de schil van fruit zitten namelijk de juiste vezels, die werken als een natuurlijk laxeermiddel.

Chiazaad of lijnzaad

Deze zaadjes kun je gemakkelijk in je kwark of yoghurt roeren, of strooien over je salade. Een kleine moeite, maar een groot gebaar voor jouw darmen. Twee eetlepels van deze gezonde zaden zorgt er al voor dat je 5 gram vezels binnenkrijgt en dat helpt tegen obstipatie.

Noten tegen obstipatie

Noten bevatten veel eiwitten en gezonde vetten. Een klein handje (ongezouten) noten, zoals pistachenoten, pinda’s, amandelen, of walnoten per dag geeft je stoelgang een kleine oppepper. Ook lekker als tussendoortje!

Volkoren producten

Volkoren producten bevatten vezels. Probeer daarom eens de volkoren varianten van je dagelijkse producten. Denk aan volkoren brood, havermout, volkorenpasta of zilvervliesrijst.

Broccoli

Ook broccoli zorgt ervoor dat jij eindelijk naar het toilet kan omdat het leidt tot een goede spijsvertering. Broccoli is eigenlijk goed voor onze algehele gezondheid; de groente bevat veel belangrijke vitaminen, eiwitten en vezels.

Lukt het eindelijk wél om naar de wc te gaan, spoelt deze niet goed door. Daar helpt dit handige huismiddeltje bij:

Bron: Voedingscentrum.nl