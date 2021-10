Deze vroege symptomen van de hersenziekte MSA wil je niet negeren

MSA is een hersenziekte waarbij de hersenen beschadigd raken. Afhankelijk van de plaats waar aantasting van de hersenen optreedt, treden bepaalde klachten en verschijnselen op. De klachten beginnen meestal als iemand rond de 55 jaar is, maar dit kan ook eerder of later zijn.

Twee vormen

Er zijn twee vormen van multipele systeem atrofie: MSA-p en MSA-c.

MSA-p

Bij MSA-p kan iemand problemen krijgen met het autonome zenuwstelsel, wat je ademhaling, zweten, bloeddruk en de vertering van het eten regelt. Dit kan voor diverse klachten zorgen. Vaak gaan deze samen met klachten die lijken op de ziekte van Parkinson. Zo kan iemand trager en schokkerig gaan bewegen en gaan trillen. Ze kunnen stijve spieren krijgen. En vaak kan iemand niet meer goed het lichaam rechtop houden.

MSA-c

Bij MSA-c heeft iemand de problemen die ontstaan omdat een deel van het zenuwstelsel minder goed werkt. Dit kan zich uiten in moeite met het bewaren van het evenwicht. Ook kan het lastig worden om soepel te bewegen. Mensen met MSA-c kunnen ook moeite krijgen met praten. Verder kunnen mensen met MSA-c als ze de ziekte wat langer hebben bij het opzij kijken last krijgen van nystagmus (wiebelogen).

Verschil met Parkinson

Hoewel veel symptomen van de ziekte MSA overeenkomen met Parkinson, wordt MSA veroorzaakt door het afsterven van hersencellen in andere gebieden van de hersenen. Het verschil zit ‘m dus in de plaats waar de zenuwcellen het eerste afsterven.

Bij de ziekte van Parkinson sterven alleen de dopamineproducerende cellen in de zwarte kern af. Bij MSA-p sterven naast de cellen in de zwarte kern (substantia nigra) ook de cellen in het striatum af.

Symptomen MSA

Onderstaande symptomen zijn typisch voor MSA en komen op die manier meestal niet voor bij de ziekte van Parkinson.

Snelle toename van motorische beperkingen, met name balansstoornissen

Abnormaal sterk voorover gebogen hoofd bij een relatief rechte rug;

Ernstige spraak- en slikstoornis

Ernstige stoornis van het autonome zenuwstelsel, zoals een lage bloeddruk bij overeind komen of incontinentie

Ademhalingsstoornis, zoals gierende inademing, diep zuchten, toegenomen snurken of kreunen

Abnormale samentrekkingen van spieren, vooral in het gelaat en de hals (dystonie)

Abnormale houding waarbij het lichaam naar één kant lijkt te hangen (Pisasyndroom, eveneens uiting van dystonie)

Koude, paarse handen.

Aan de bel trekken

Herken je een of meerdere van bovenstaande symptomen, maak dan een afspraak bij je huisarts voor een onderzoek. Bij deze hersenziekte is het van belang om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Des te beter kun je uiteindelijk geholpen worden.

Bron: Hersenstichting, Healthline.