Diederik Gommers deelt voorzichtig goed nieuws: “Mogelijk is dit het begin van een daling”

Dat meldt hij zaterdagavond na zien dienst in het Erasmus MC.

Aangescherpte maatregelen

De coronacijfers liepen flink op de afgelopen tijd, Nederland kleurde donkerrood op de coronakaart en de maatregelen werden daardoor weer flink aangescherpt. Niet-essentiële winkels en horeca sluiten weer eerder, we dragen weer op vele plekken mondkapjes en thuis mogen we nog maar vier mensen ontvangen. Geen fijn vooruitzicht, met de feestdagen in het verschiet.

Positief nieuws

Toch gloort er een lichtpuntje in de duisternis, meldt Diederik Gommers voorzichtig op Instagram. De voorzitter van de Nederlandse Intensive Care schrijft dat hij een daling aan patiënten met corona in het ziekenhuis ziet. En dat stemt hem positief.

Begin van een daling

“De tweede dag op rij zien we dat er iets minder instroom is van Covid-patiënten in de ziekenhuizen en IC’s. Misschien lach ik te vroeg en natuurlijk moeten we afwachten of dit doorzet. De IC’s liggen overvol, maar mogelijk is dit het begin van een daling ...”, aldus Gommers.

Extra bedden

Hij vervolgt: “Ik begon mijn dag al goed omdat de medewerkers van het operatiecomplex ons helpen om extra IC bedden te openen in het Erasmus. Hierdoor kunnen we vandaag weer collega’s helpen uit de regio met het overnemen van Covid-IC-patiënten omdat zij geen plek meer hebben.”

Druk op de zorg

Toch benadrukt hij wel dat de druk op de zorg nog altijd hoog is. “Verpleegkundigen geven duidelijk aan dat het erg zwaar is en dat dit allemaal niet te lang moet duren. Dat is natuurlijk ook zo en daarom doen we dit ook met elkaar. Ik hoop toch zo dat de daling doorzet. Goed Sinterklaasfeest!”, aldus Gommers.

