Dikke enkels? Zo komt het en dít kun je ertegen doen

Je lichaam bestaat voor meer dan de helft uit water. Drink je genoeg, dan voert je lichaam het overtollige vocht af. Toch kan het gebeuren dat je lichaam te veel vocht vasthoudt. Het overtollige vocht zakt door de zwaartekracht naar beneden, vandaar die dikke enkels. Die vochtophoping in je enkels heet oedeem.

Hoe krijg je last van dikke enkels?

De oorzaken van oedeem zijn verschillend. Vooral ouderen hebben vaker last van dikke enkels, omdat ze minder bewegen. Ook als je zwanger bent of overgewicht hebt, maak je grotere kans op dikke enkels. Sommige vrouwen hebben er tijdens hun menstruatie sneller last van en het kan ook een bijwerking zijn van je medicijnen of anticonceptie.

Wat merk je van dikke enkels?

Je huid kan strak aanvoelen en pijnlijk zijn. Vaak zwellen je voeten ook op, waardoor je schoenen krapper gaan zitten. Er zijn een paar manieren om te checken of je veel vocht vasthoudt. Je kunt met een vinger in je enkel prikken, als je een deukje ziet dat maar langzaam wegtrekt, dan houd je te veel vocht vast (zo niet, dan trekt het deukje meteen weg). Nog een testje: trek je ’s avonds je sokken uit, dan zie je een duidelijke afdruk op je enkels.

Op de lange termijn kan oedeem mogelijk leiden tot klachten als spataderen.

Dikke enkels als het warm is

Je hebt vast weleens in de zomer dat je schoenen nét wat strakker zitten dan normaal. Warm weer zorgt ervoor dat je voeten en enkels opzwellen. Dat is vervelend, maar in principe onschuldig. Een voetenbad of icepack biedt verkoeling en helpt de zwelling te verminderen. Let er wel op dat deze niet te koud is, dat kan juist averechts werken.

Wat kun je doen tegen dikke enkels?

Drink genoeg water. Zo zorg je voor een betere afvoer van het vocht in je lijf. Ook is het belangrijk om in beweging te blijven. Fietsen, wandelen of een lesje in de sportschool: een goede doorbloeding stimuleert de spieren in je benen en ook dit helpt goed tegen dikke enkels. Daarnaast is het belangrijk om alert te zijn op je zoutinname. Een teveel aan zout kan ervoor zorgen dat je meer vocht vasthoudt.

Kijk ook uit met je zithouding: met je benen over elkaar zitten, belemmert de bloedsomloop. Ook kun je je voeten omhoog leggen, om minder druk op je benen te hebben. In bed of op de bank kun je het beste een kussentje onder je voeten leggen.

Heb je echt veel last van dikke enkels? Draag dan steunkousen. Die helpen bij het afvoeren van vocht en het terugpompen van bloed naar het hart. Vooral een aanrader als je in het vliegtuig zit, voor zwangere vrouwen en vrouwen in de overgang.

Wanneer moet je aan de bel trekken?

Als je wekenlang vocht vasthoudt, kan dit betekenen dat je hart niet genoeg bloed rondpompt. Heb je ook last van klachten zoals benauwdheid, vermoeidheid en moet je ’s nachts vaak je bed uit om te plassen? Dan is het slim om snel langs een dokter te gaan. Dikke enkels kunnen namelijk ook wijzen op slecht werkende aderen, trombose, een verstuiking of een hart-, lever- of nieraandoening. Bij twijfel áltijd je huisarts bellen.

Een onschuldig maar vervelend kwaaltje: cellulite. Heb jij er last van? Dit kun je er tegen doen...

Bron: Livit