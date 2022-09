Dikke oogleden ’s ochtends? Dit kunnen de oorzaken (en oplossingen) zijn

Om te weten wat je tegen dikke oogleden kunt doen, is het natuurlijk eerst belangrijk om de oorzaak te achterhalen. Er kunnen namelijk verschillende redenen zijn waarom je wakker wordt met dikke oogleden. Wij zetten de meest voorkomende én bijbehorende tips voor je op een rijtje:

Slaaphouding

Je staat er waarschijnlijk niet bij stil, maar je slaaphouding kan invloed hebben op je je oogopslag. Als je hoofd namelijk vlak ligt tijdens het slapen, kan er vocht worden opgebouwd in de huid rondom je ogen. Hierdoor word je dus wakker met dikkere oogleden. Gelukkig kun je hier makkelijk iets aan doen: zorg ervoor dat je hoofd iets hoger ligt als je gaat slapen en dat je nek voldoende ondersteund wordt. Zo kun je het ontstaan van zwelling verminderen. Ook kan het helpen om ’s ochtends het gebied nog even te masseren met ijsklontjes die gewikkeld zijn in een theedoek.

Dikke oogleden door alcohol en zout

Ook alcohol en (veel) zout kunnen ervoor zorgen dat je vocht vasthoudt en dat er dus ook een zwelling in het gebied rondom je ogen ontstaat. Als je denkt dat dit het geval is, kun je proberen om je alcoholinname te minderen en minder zout en bewerkt voedsel te eten. Wissel je reguliere vaatje zout in voor een zout dat minder natrium bevat en probeer ook wat meer water te drinken. De kans is groot dat je na verloop van tijd een verschil merkt in je oogopslag.

Restjes oogmake-up

Als je niet zo heel netjes bent in het verwijderen van je make-up als je gaat slapen, dan zou het zomaar kunnen dat restjes oogmake-up de grote boosdoener zijn. Als je make-up de hele nacht laat zitten kan het ervoor zorgen dat je geïrriteerde en gezwollen oogleden krijgt. Zorg er dus voor dat je voor het slapengaan áltijd je make-up goed verwijdert met een milde, geurstofvrije oogmake-upremover. Ga ook zachtjes te werk bij het verwijderen van je make-up: dus niet schrobben, maar gewoon zachtjes deppen.

Bron: Het Oogziekenhuis Rotterdam