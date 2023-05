Dit dieet is nóg veel gezonder dan gedacht

Welke voordelen het mediterrane dieet voor je gezondheid heeft, is uitgebreid onderzocht, volgens Harvard School of Public Health. Het verkleint onder andere de kans op hartziektes en beroertes, verbetert de vruchtbaarheid en houdt je hersenen gezond. Mits je gevarieerd eet en in porties die bij je lichaamstype passen.

Twijfelachtig feitje

Maar dat is niet alles. Ook zou je door mediterraan te eten minder snel diabetes type 2 krijgen, de meest voorkomende variant van diabetes waar zo'n 1,1 miljoen Nederlanders aan lijden. Dit werd wetenschappelijk nooit helemaal hard gemaakt, omdat cijfers hierover voortkwamen uit vragenlijsten die mensen zelf invulden. Deze kunnen daardoor nogal onbetrouwbaar zijn

Minder kans op diabetes

Door een bloedtest is daar nu verandering in gekomen. Hiermee konden de onderzoekers feitelijk checken hoe nauwgezet mensen het mediterrane dieet écht volgden. Wat bleek? De trouwe mediterrane eters hadden inderdaad een lagere kans op diabetes type 2. Sterker nog: het verband tussen de twee is groter dan voorheen gedacht.

De reden hiervoor is dat het mediterrane dieet zorgt voor een gezond gewicht en metabolisme, twee belangrijke manieren om diabetes te voorkomen.

Vette hap

Het mediterrane dieet is voornamelijk plantaardig en rijk aan gezonde vetten. De basis bestaat uit onder andere veel groenten, fruit, peulvruchten, noten, volkoren granen, olijfolie en kruiden. Dierlijke voeding als vlees en zuivel eet je bij voorkeur af en toe, en dan het liefst vette vis. Ook een dagelijks wijntje is toegestaan, maar verder drink je vooral water.

