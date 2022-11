Dit doet 30 minuten fietsen met je lichaam

Dertig minuten per dag fietsen? Dat halen de meeste Nederlanders makkelijk. Door de boodschappen op de fiets te doen en de kinderen fietsend naar school te brengen, zit je er al snel aan. En dat is mooi, want dat half uur bewegen levert heel wat gezonde voordelen op.

Conditie opbouwen

Wie een half uur per dag fietst, heeft vanzelfsprekend een betere conditie dan iemand die een half uur niets doet. Zeker wanneer je dagelijks op de fietst stapt, is dat half uur mooi meegenomen. Fiets je op een stadsfiets en gebruik je je stalen ros enkel om van A naar B te komen, dan wordt dertig minuten fietsen vooral gezien als een toevoeging aan je dagelijkse beweging. Wil je echt een goede fietsconditie opbouwen? Hoe sneller je tempo, hoe fitter je er uiteindelijk van wordt.

Calorieën verbranden en kilo’s afvallen

Pak je wat vaker de fiets om wat pondjes kwijt te raken? Dat kan, maar dan moet je wel weten hoe. “Simpelweg gaan trainen, betekent niet dat je automatisch ook gewicht zult kwijtraken”, vertelt sportdiëtiste Leslie Bonci aan magazine Bicycling. “Je moet er ook voor zorgen dat je onbewust niet meer gaat eten, dus niet overcompenseert met snacks en snoep, en dat je traint op een manier die vetverbranding stimuleert en spierweefsel opbouwt.”

Volgens haar kun je met een half uur op rustig tempo fietsen zo’n 250 calorieën verbranden, afhankelijk van je lichaamsbouw. Wil je naast calorieën verbranden ook echt afvallen met fietsen, dan is het een ander verhaal. Het zit ’m volgens Bonci vooral in te veel eten achteraf: gewichtsverlies wordt voor 75 procent bepaald door wat je eet, en voor slechts 25 procent door hoe je beweegt. Een half uur fietsen per dag levert pas minder kilo’s op, wanneer je minder tussendoortjes en onnodige maaltijden eet.

Mentale gezondheid

Fietsen doe je buiten - tenzij je op een stilstaande fiets in de sportschool of op de hometrainer zit natuurlijk, maar over die fiets hebben we het nu niet. En een ‘actieve vervoersvorm die buiten plaatsvindt’, zorgt voor positieve gevoelens, als we onderzoek van TU Delft mogen geloven. Naast lichamelijke gezondheidsvoordelen is buiten fietsen dus ook goed voor je mentale welzijn. Win-win!

Bron: Bicycling, TU Delft