Dit doet te veel slaap met je hersenen

Onderzoekers van de Washington University School of Medicine zijn erachter gekomen dat te veel slaap kan zorgen voor cognitieve stoornissen.

Cognitieve achteruitgang

5 jaar lang volgden de onderzoekers een groep van 100 zeventigers. Op het moment van het onderzoek vertoonden 88 mensen geen tekenen van dementie. Een van de deelnemers had last van milde dementie en 11 zaten in het voorstadium van dementie. Tijdens het onderzoek werden de deelnemers getest op cognitieve achteruitgang of dementie. Drie jaar later werd voor vier tot zes nachten hun slaapritme en hersenactiviteit gemeten met een EEG-apparaat.

Slaapgewoontes

De onderzoekers stellen dat zo’n apparaat de eerste nacht storend kan zijn, maar dat mensen bij de tweede nacht er geen last meer ervaren. Hierdoor hebben ze een goede weergave van de slaapgewoontes vastgesteld. In het onderzoek is ook rekening gehouden met andere factoren die voor cognitieve achteruitgang kunnen zorgen, zoals leeftijd en genen.

Slaapproblemen

Uit het onderzoek kwam naar voren dat mensen die slaapproblemen hebben of minder dan 4,5 uur per nacht slapen meer kans hebben op cognitieve achteruitgang. Uit eerder onderzoek blijkt dat deze groep mensen meer bèta-amyloïd in hun hersenen hebben, een eiwit dat vaak wordt aangetroffen in de hersenen van mensen met de ziekte van Alzheimer.

Waardoor dit precies komt, is onduidelijk. Er is een theorie dat deze schadelijke eiwitten gedurende dag ophopen en ’s avonds als het ware worden weggespoeld, maar dit is niet wetenschappelijk bevestigd.

Te veel slaap

Dat mensen met slaapgebrek een hogere kans hebben op cognitieve achteruitgang wisten we eigenlijk, maar uit het onderzoek blijkt ook dat mensen die meer dan 6,5 uur per nacht slapen hier last van hebben. Hoe dit kan, is voor de onderzoekers nog onduidelijk.

Kanttekening

Een kleine kanttekening: het kan natuurlijk ook dat sommige deelnemers die meer dan 6,5 uur slapen al eerder last hadden van hersenveranderingen, maar dat dit niet uit de test naar voren is gekomen. Ook zouden er andere oorzaken kunnen zijn waar in het onderzoek geen rekening mee is gehouden.

Al met al: zorg voor een goede nachtrust en probeer genoeg slaap te krijgen. Een keertje uitslapen in het weekend kan heus geen kwaad, maar misschien is meerdere keren per week uitslapen toch niet zo’n goed idee.

De tip voor de piekeraars: vanaf nu relaxed in slaap vallen mét muziek op:

Bron: Sciencealert