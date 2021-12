Dit effect heeft slaap op je bloedsuikerspiegel

Onderzoek

In 2008 liet een onderzoek van het Diabetesfonds al zien dat je bloedsuikerspiegel flink kan stijgen door slaapgebrek. Dat effect werd gevonden bij mensen mét en zonder een vorm van diabetes. Sindsdien is het bewijs alleen nog maar toegenomen, en staat het voor onderzoekers buiten kijf: de hoeveelheid slaap beïnvloedt je bloedsuikerspiegel.

Insulinegevoeligheid

Zowel bij diabetespatiënten als mensen zonder diabetes daalde de insulinegevoeligheid met wel 20 tot 25%. Dat betekent dat je op de dagen waarop je heel moe bent dus waarschijnlijk meer insuline nodig hebt om je bloedsuikerspiegel onder controle te houden. ‘Waarschijnlijk komt dat doordat je autonome zenuwstelsel heel anders te werk moet gaan wanneer je weinig geslapen hebt,’ vertelt prof. dr. Hans Romijn aan het Diabetesfonds. Daar wordt nog veel onderzoek naar gedaan.

Te veel slaap

Het advies lijkt simpel: meer slapen. Voor veel mensen is dat inderdaad een belangrijke manier om een gezonde bloedsuikerspiegel te behouden, of die langzaamaan op te bouwen. Toch zit daar een keerzijde aan. Wie meer dan 9 tot 10 uur per dag slaapt, zou namelijk een groter risico lopen op diabetes type 2. Fondsen en andere informatiebronnen houden een beetje in het midden hoe dat nu precies komt, maar het lijkt vooral een ‘gevalletje samenhang’ te zijn. Zo zou het veel slapen samen kunnen hangen met een minder actief leven en overgewicht. En die twee zouden dan vervolgens weer tot diabetes type 2 kunnen leiden.

Gezonde nachtrust

Of je het nu doet voor je bloedsuikerspiegel of álle andere voordelen van een gezonde nachtrust: met zo'n 7-8 uur slaap zit je goed.

Bron: Diabetesfonds en Diabeter.