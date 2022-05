Ben jij iemand die regelmatig aan het eind van de dag denkt: ‘Goh, ik ben pas één keer naar het toilet geweest’ of zich haar laatste glas drinken van de dag niet kan herinneren? Dan is de kans groot dat je je lichaam structureel te weinig vocht geeft. Misschien motiveert het je als je weet dat dat (best ernstige) gevolgen kan hebben voor je gezondheid.

Een gemiddeld volwassen lichaam bestaat voor zestig procent uit water en functioneert het beste als het 2,8 liter vocht tot zich krijgt. Ongeveer een liter krijg je binnen door te eten, nog 300 milliliter komt vrij door processen in je lichaam. Dat betekent dat je het zelf nog zou moeten aanvullen met minimaal 1,5 liter vocht. Je hoeft daarvoor niet alleen water te drinken, een kop koffie, thee, glas frisdrank of sap telt ook. Ga eens na of jou dit dagelijks lukt. Ja? Hartstikke goed. Nee? Dit gebeurt er met je lijf als je daar vaak onder zit.

Nierschade als je te weinig drinkt

Vocht helpt je bloedvaten open te houden, zodat je bloed makkelijk alle voedingsstoffen door je lichaam kan vervoeren. Als je te weinig drinkt, maak je dit transport moeilijker voor je lichaam, waardoor afvalstoffen in de nieren blijven hangen en daar kunnen ophopen. Het ontwikkelen van nierstenen ligt dan ook op de loer. Drink je veel te weinig en doe je dat lange tijd, dan kan dat blijvende nierschade en ontstekingen veroorzaken. Heb je vaak donkergele urine, dan is dit een teken dat je meer mag drinken.

Cognitieve problemen

Als je regelmatig een wattenhoofd hebt, of het gevoel hebt van ‘mist’ in je hoofd, kan het een gevolg zijn van te weinig drinken. Stofjes die nodig zijn om je zenuwstelsel optimaal te laten functioneren, worden vervoerd via vocht. Als hiervan te weinig voorradig is, kun je last krijgen van geheugenverlies en concentratieproblemen. Heb je last van stemmingswisselingen, dan kan dit een signaal zijn dat je lichaam wat meer vocht zou kunnen gebruiken.

En verder...

Je ogen worden ook niet blij van te weinig vocht. Droge ogen, onscherp zicht of vermoeide ogen zijn vaak een gevolg van te weinig vocht in je lichaam. Niet zo gek als je weet dat water belangrijk is voor de afvoer van afvalstoffen uit de ogen. Daarnaast daalt je bloeddruk als je te weinig drinkt, waardoor je duizelig kunt worden. Heb je een slappe bos haar, probeer dan eens of een paar glazen water per dag hier een positief effect op heeft.

Meer drinken makkelijker maken

Er zijn talloze apps die je helpen herinneren aan je drinkmomenten. Na het invullen van je leeftijd, geslacht, lengte en gewicht rekenen de meeste apps uit hoeveel vocht je nog nodig hebt en sturen ze je een pushmelding die je vertelt dat het tijd is voor een glas water. Als je je een tijdje aan deze frequentie houdt, gaat je lichaam als vanzelf wennen aan meer vocht en er dus ook meer om vragen.

