Dit is de verstorende invloed van alcohol op je nachtrust volgens slaapexpert Mark Schadenberg

“Van alcohol val je makkelijk in slaap. Je kent het misschien wel: na een avondje doorzakken val je als een blok in slaap. Maar helaas betaal je de prijs later op de avond”, vertelt Mark.

REM-slaap

“Door alcohol ga je namelijk lichter slapen. Hierdoor word je vaker wakker en is je kwaliteit van slapen verstoord.” Volgens Mark verstoor je hiermee juist je REM-slaap -r apid eye movement - ofwel je droomslaap.

Herinneringen

“Die vorm van slaap heb je juist nodig om al die leuke herinneringen te onthouden”, legt hij uit. Zo kan je die leuke avond, waarbij veel drank in het spel zijn, dus zomaar vergeten.

Kater

Heb je last van een kater? “Je interne klok maakt je op een vaste tijd wakker. Het beste is om er dan gelijk uit te gaan en veel water te drinken. Ga ook ’s avonds weer op tijd naar bed toe. Dit is een betere aanpak dan flink uitslapen. Dat geeft namelijk een seintje aan je lichaam om je interne klok te verstoren, waardoor je de volgende dag moeilijker in slaap komt.”

