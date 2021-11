Dít is het beste tijdstip om naar bed te gaan volgens onderzoek

Hart- en vaatziekten kunnen verschillende oorzaken hebben, maar volgens dit onderzoek is het in 80 procent van de gevallen te voorkomen door een aanpassing te maken in de levensstijl.

Lager risico

Mensen die tussen 22:00 en 23:00 uur in slaap vallen, zouden een lager risico hebben op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten dan mensen die later in slaap vallen. Voor het onderzoek vulden zo’n 88.000 mensen een vragenlijst in. Vervolgens werden hun dagelijkse gewoontes en slaap geanalyseerd.

Uit de cijfers blijkt dat mensen die rond middernacht in slaap vallen 25 procent meer kans hadden op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. De deelnemers die vóór 22:00 uur in slaap vielen, hadden een hoger risico van 24 procent.

Biologische klok

De onderzoekers hebben geen verklaring waarom dit zo is, maar denken dat dit te maken heeft met mensen hun biologische klok.

“Ieder lichaam heeft een biologische klok, een 24-uursritme”, legt onderzoeker David Plans uit in een verklaring. “Dit ritme noemen we ook wel het circadiaanse ritme. Het regelt je slaap-waakritme, maar ook bijvoorbeeld je lichaamstemperatuur, hartritme en hormoonafgifte.” Het zou dus kunnen dat hele vroege of late bedtijden de biologische klok kunnen verstoren. Dit zou dan weer een nadelig effect kunnen hebben op je gezondheid.

Bron: The Guardian