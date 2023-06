Dít is het verschil tussen een zonnesteek en hitteberoerte

De meeste mensen zijn dol op de zon, maar wanneer er een hittegolf is, kun je maar een beetje uit de zon blijven. Voor je het weet krijg je een zonnesteek. Of een hitteberoerte...

Deze woorden worden vaak door elkaar gebruikt, maar het best belangrijk om het verschil te kunnen herkennen. De één kun je makkelijk zelf behandelen, terwijl bij de toch alarmbellen moet laten rinkelen. Daarbij kan het voor een levensbedreigende situatie zorgen. We leggen je daarom graag uit hoe het precies zit.

Hoe herken je een zonnesteek?

Een zonnesteek is het gevolg van te lange blootstelling aan zon. Je lichaam raakt in de war door de hitte en is te warm en droog geworden, waardoor je klachten kunt krijgen als hevig zweten, een rood (of juist bleek) gezicht, hoofdpijn, duizeligheid, spierkrampen, vermoeidheid of overgeven. In sommige gevallen kan iemand flauwvallen.

Hoe herken je een hitteberoerte?

Bij een hitteberoerte is je lichaam door de zon of warmte oververhit geraakt. Klachten zijn dan: een rode huid (maar geen zweet), suf gevoel, evenwichtsstoornis, hoge lichaamstemperatuur maar het toch koud hebben, misselijkheid, vermoeidheid, snelle hartslag en moeilijke ademhaling. Soms kun je het bewustzijn verliezen. Een hitteberoerte kan gevaarlijk zijn, want door de uitdroging raakt de warmteregulatie in de hersenen in de problemen.

Het verschil tussen zonnesteek en hitteberoerte

De symptomen lijken veel op elkaar en daarom geldt in beide gevallen: afkoeling zoeken. Bedek blote huid met natte, koele doeken. Drink veel, maar wel met kleine slokjes. Als bij een zonnesteek de symptomen verergeren of niet verminderen binnen de 24 uur, is het verstandig contact op te nemen met een arts.

En dan het belangrijkste verschil: bij een hitteberoerte heeft een slachtoffer áltijd snel intensieve medische hulp nodig. Bel of laat 112 bellen als het slachtoffer suf of verward wordt, ongecoördineerd is of evenwichtsstoornissen heeft. Heeft de persoon in kwestie last van bewustzijnsstoornissen? Of moeite met ademen? Bel dan ook altijd 112.

Allebei voorkomen

Om zowel een zonnesteek als hitteberoerte te voorkomen kun je het volgende doen: ga op de heetste uren (tussen 12:00 en 16:00 uur) uit de zon. Bedek zoveel mogelijk je hoofd en draag goed luchtdoorlatende kleding, het liefst van katoen en linnen. Drink voldoende water en neem af en toe een verkoelende duik of douche. Smeer jezelf in met een hoge factor.

Libelle’s huidexpert Kuno Breen vertelt je alles wat je moet weten over zonnebrandcrème om je huid goed te beschermen:

Bron: Rode Kruis