Dít is het verschil tussen hooikoorts en verkoudheid

Met dit mooie weer ben je eindelijk van die snotneus af, zou je denken. Voor veel mensen is het dagelijks meesleuren van zakdoekjes echter nog steeds de realiteit. De grote boosdoener? Hooikoorts. Al kun je in de zomermaanden natuurlijk ook nog steeds last hebben van een fikse verkoudheid.

Belangrijk symptoom

Een groot verschil, aldus RTL Nieuws, zit hem in het wel of niet krijgen van keelpijn. Daar heb je bij hooikoorts geen last van, terwijl het een van de meest voorkomende symptomen is van een verkoudheid. Meestal begint een verkoudheid dan ook met het wakker worden met een zere keel. Een loopneus volgt vaak pas later.

Soorten loopneus

Aan die loopneus kun je vaak ook al merken of je klachten duiden op een allergie of verkoudheid. Bij die eerste loopt dun snot vaak in één stroom uit je neus, terwijl dit bij een verkoudheid veel dikker is.

Andere verschillen

Daarnaast is hooikoorts natuurlijk seizoensgebonden, doordat het wordt veroorzaakt door pollen. Ben je in de herfst- en wintermaanden nooit verkouden, maar krijg je in het voorjaar last van een loopneus en brandende ogen? Dan is er een grote kans dat je hooikoorts hebt! Die symptomen aan je ogen zijn daarbij onder meer een belangrijk kenmerk. Bij een verkoudheid heb je hier doorgaans geen last van.

Ook een kriebelhoest duidt op hooikoorts, terwijl je bij een verkoudheid, veroorzaakt door een virus, eerder last hebt van fikse hoestbuien.

Zeker weten?

Twijfel? Ga bij vragen of klachten altijd langs de huisarts. Deze kan dan middels een bloedonderzoek vaststellen of je echt last hebt van hooikoorts.

Je hooikoortsklachten verminderen? In onderstaande video legt dr. Rutger uit hoe je het supermakkelijk doet.

Bron: RTL Nieuws