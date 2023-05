Dit is hoe lang je maximaal zou mogen douchen volgens dermatologen

Hoe blij je misschien ook van die warme douche wordt, voor je lichaam (en dan met name voor je huid) is het volgens verschillende dermatologen wat minder prettig. Ze vertellen je wat het effect voor je huid is als je te lang onder de douche staat.

Aangetaste huidbarrière

Uit verschillende studies blijkt dat heet water het vocht uit de opperhuid onttrekt, waardoor je huidbarrière aantast en ontsteekt. Dit kan ervoor zorgen dat er pijnlijke kloofjes of rode vlekken ontstaan, die dusdanig trekken dat de huid kan bloeden. De meest voorkomende symptomen van deze kloofjes en vlekken zijn jeuk, een trekkerig gevoel, rode vlekken en witte schilfertjes.

Goede richtlijn

Dermatologen adviseren daarom om zo kort mogelijk te douchen. “Maximaal 15 minuten”, aldus dermatoloog Mona Gohara bij Well+Good. “Als je vingers en tenen gerimpeld zijn, is dat een teken dat je er te lang onder hebt gestaan.” En zeg nou zelf, dat gebeurt waarschijnlijk vaker dan je lief is.

Niet te vaak douchen

“Je te vaak wassen met zeep doet ook meer kwaad dan goed”, vertelt dermatoloog Katherine Ashenburg. “Het droogt je huid uit en zorgt voor irritaties. Je wast namelijk ook de goede bacteriën die van nature op je huid leven weg. Beperk het douchen daarom het liefst tot om de twee à drie dagen. Voel je je toch vies, was je gezicht, oksels, de zone onder je borsten en geslachtsorganen dan tussendoor met wat water.”

Goede temperatuur

Volg je de richtlijnen van de dermatologen op, dan is het ook nog belangrijk om op de temperatuur te letten. “De temperatuur van het water zou ongeveer even warm moeten zijn als wat je verwacht van een verwarmd zwembad in de zomer, wat zo rond de 30 °C is”, omschrijft dermatoloog Joshua Zeichner. “Is je water warmer, dan bestaat de kans dat je je huid beschadigt, dat-ie gaat jeuken en zelfs dat je duizelig wordt, doordat je lichaam de temperatuur niet gewend is.”

Gebruik van douchegel

Dat was nog niet alles, want ook de hoeveelheid douchegel doet er toe. “Voor de meesten is gewoon afspoelen met wat water al voldoende. De enige uitzondering is nadat je flink gezweet hebt, bijvoorbeeld na het sporten. De gebieden die de meeste nare geurtjes verspreiden, zoals je oksels en voeten, kun je beter wel goed inzepen.”

Bron: Well+Good