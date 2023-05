Dít is hoe vaak je eigenlijk écht zou moeten plassen

We leggen je uit hoe vaak per dag plassen gezond is én wat het mogelijk over je gezondheid zegt als je wel héél vaak (of juist heel weinig, kan ook) hoge nood ervaart.

Richtlijn per dag

De gemiddelde persoon plast in een tijdsbestek van 24 uur zo’n zes á zeven keer. Afhankelijk van hoeveel je drinkt, komt dat neer op een goede 1000 tot 1500 mili-liter urine. Leuk om te weten: je grootse plas is die in de ochtend: rond 6.00 uur ‘s ochtends zal je blaas op z’n volst zijn en moet-ie vaak nodig worden geleegd.

Te weinig plassen

Voldoe je bij lange na niet aan de zes á zeven keer zoals hierboven aangegeven? Dat kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan het ‘m vanzelfsprekend zitten in het feit dat je misschien te weinig vocht binnenkrijgt, maar kunnen geneesmiddelen en alcohol ook een rol spelen. Ook stress en pijnklachten kunnen invloed hebben op je plas-gedrag. Heb je het idee dat het ergens anders aan ligt en maak je je zorgen, dan is het verstandig om een bezoekje te doen aan je huisarts.

Te vaak plassen

Vind je zes á zeven keer wel héél weinig, omdat je zelf veel vaker tijd op de wc doorbrengt? In dat geval kan het zijn dat je heel veel drinkt en hoeft er nog niet per se iets loos te zijn. Bovendien geldt ook in deze dat geneesmiddelen, alcohol én stress en pijnklachten je plas-gedrag kunnen beïnvloeden. Tot slot kunnen ook serieuze factoren, zoals een ziekte aan de blaas, beschadiging van de zenuwen of infecties, een rol spelen. Ook dan geldt: op naar je huisarts. Al is het maar om de boel even te laten checken.

Moet je er ‘s nachts vaak uit om tóch nog even een wc-bezoekje te plegen? In onderstaande video leggen we je uit hoe je weer een lekker nachtje doorslaapt zónder hoge nood.

Bron: MMC