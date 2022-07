Dít is waarom de een wel goed tegen de hitte kan en de ander niet

Kan het voor jouw zomers niet warm genoeg zijn of kun je niet wachten tot de herfst weer begint? Niet iedereen kan even goed tegen warmte.

Verschillende factoren

Verschillende factoren bepalen of je het wel of niet goed uit kunt houden bij hoge temperaturen. Ten eerste heeft dit met je leeftijd te maken. Ouderen worden sneller onwel door hitte dan jongeren. Dit komt omdat jongeren de hitte makkelijker kwijt kunnen. Daarnaast kun je ook beter tegen de hitte als je wat fitter bent. Dat geldt voor zowel jong als oud.

Overgewicht

Ook je gewicht heeft hier invloed op. Mensen met overgewicht kunnen vaak slechter tegen de hitte, omdat zij letterlijk meer inhoud hebben. Zij moeten meer warmte kwijt, terwijl je huid veel minder mee rekt.

Zweetklieren

Gemiddeld heeft de mens tussen de twee en drie miljoen zweetklieren, maar sommigen moeten het met minder doen. Hoe meer zweetklieren je hebt, hoe beter je af kan koelen en je temperatuur kan reguleren. Maar er kan ook soms iets misgaan in de aansturing van die zweetklieren. In dat geval zweet de persoon in kwestie niet voldoende, met een opgelaten gevoel en rood hoofd tot gevolg.

Afkoelen

Mocht je veel last hebben van de hitte, dan kun je je lichaam een beetje trainen. Laat je lichaam wennen aan de warmte en zoek af en toe de zon op. Ga een klein stukje wandelen, zodat je je lichaam traint om af te koelen. Weet ook dat de eerste warme dag vaak het heftigste is. Je lichaam is die warmte niet gewend. Het is dan ook niet gek als je je in de zomer wat futloos en moe voelt. Gelukkig ben je na een paar dagen weer geacclimatiseerd.

Bron: RTL Nieuws, Trouw.