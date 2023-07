Dít is waarom de ene muggenbult meer jeukt dan de andere

Iedere zomer worden mensen gebeten door muggen. Toch steken lang niet alle muggen, want van alle muggen in ons land is maar een klein deel een steekmug. En van alle steekmuggen steken alleen de vrouwtjes.

Vloeibaar

Wanneer een mug bijt, doorboort ze je huid met een speciaal mondstuk. Dit doet ze om bloed te zuigen. Maar zodra ze dit doet, sproeit ze ook speeksel met antistollingsmiddel in je huid. Waarom? Omdat normaal gesproken als je een wondje hebt, je bloed stolt. Voor muggen is dat onhandig, want om het bloed op te slurpen moet het vloeibaar blijven. Het speeksel dat de mug sproeit, zorgt dus voor een klein bultje: de muggenbult.

Speeksel

Je lichaam reageert op dit speeksel, waardoor er stofjes vrijkomen die proberen het muggenspeeksel onschadelijk te maken. Maar dat zorgt voor een reactie die gepaard gaat met flinke jeuk, roodheid en zwelling. Hoe erg de bult is, ligt dus aan de hoeveelheid speeksel. Want hoe meer antistoffen je lichaam aanmaakt, hoe meer de muggenbult jeukt.

Bovendien is afleiding ook een heel belangrijke factor. Denk je even niet aan die muggenbulten? Dan is de kans groot dat je er ook geen last van hebt. Zodra je ze aanraakt, gaan ze kriebelen en al snel ook jeuken.

Niet krabben

Krabben is dan heel verleidelijk, maar onverstandig. Door te krabben en wrijven, kan de plek alleen maar groter worden en meer jeuken. Door te krabben ontsteekt de huid alleen maar meer. Dus het kan ook door het krabben komen dat je de ene keer je muggenbult wel voelt en de andere keer niet.

Plek van de muggenbult

En dan heb je ook nog de plek van de muggenbult. Je huid verschilt in gevoeligheid. Zo zijn je vingertoppen en tenen bijvoorbeeld heel gevoelig, maar je onderrug wat minder. Dit houdt in dat als een mug je prikt op een plek waar meerdere zenuwuiteinden zitten, je er waarschijnlijk meer last van hebt dan op een andere plek. Ook dit kan het verschil in jeuk verklaren.

Bron: MAX Vandaag, Willem Wever, Healthline