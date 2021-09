Dít is waarom je beter niet onder de douche kunt plassen

In een anonieme enquête van de Amerikaanse website Angie’s List bekent 80% van de mensen dat ze weleens een straaltje hebben laten lopen onder de douche. Wat gebeurt er eigenlijk als je plast onder de douche?

Het levert geen problemen wat betreft hygiëne op

Laten we het eens hebben over wat er eigenlijk in je urine zit. Volgens uroloog Jamin Brahmbatt gaat het om lichaamseigen vloeistof met afvalstoffen. “Urine bestaat uit water, elektrolyten en ureum.” In tegenstelling tot wat veel mensen geloven is urine niet vrij van bacteriën. Zelfs gezonde mensen hebben lage hoeveelheden bacteriën in hun urine zwemmen. Maar aangezien er flink wat water bij een simpele douche komt kijken stroomt dat allemaal mee het putje in. Bovendien sta je vaak daarna nog flink te soppen met je douchegel.

Het is goed voor het milieu

Eén keer de wc doorspoelen kost gemiddeld zo’n zes liter water. In Nederland wordt de wc doorgespoeld met zuiver, schoon water. Wist je dat elke Nederlander gemiddeld maar liefst 123,8 liter drinkwater per dag gebruikt? Een wc-beurt overslaan omdat je al onder de douche bent geweest is dus een prima plan.

Maar... toch is het niet slim om iedere dag onder de douche te plassen. Voornamelijk vrouwen wordt het afgeraden deze handeling te verrichten. Aangezien vrouwen niet gemaakt zijn om staand te plassen, kan regelmatig plassen onder de douche nadelige gevolgen hebben.

Geen gewoonte van maken

Aan Linda legt bekkenfysiotherapeut Ylenia Degli Esposti uit dat af en toe een keertje plassen weinig kwaad kan. Je moet er alleen geen gewoonte van maken. Je hersenen kunnen dan het stromende water koppelen aan plassen. “Hierdoor kun je later plasproblemen ontwikkelen. Stel je voor dat je je handen gaat wassen of de kraan opendraait om iets af te spoelen en meteen aandrang voelt. Dat is onhandig”, vertelt ze. Ook laat Degli Esposti weten dat je moet oppassen met het opendraaien van de kraan om je straal op gang te brengen. “Dit geeft dezelfde trigger aan je hersenen en blaas.” Door dagelijks onder de douche te plassen, kan het zijn dat je een zenuwstelselverstoring krijgt. Dit kan in sommige gevallen leiden tot verminderde continentie.

Bekkenbodemspieren ontspannen

Als je zit, ontspannen je bekkenbodemspieren en kan je volledig uitplassen. Terwijl als je onder de douche je behoefte doet, je spieren je overeind houden en je je dus niet ontspant. “Mannen kunnen makkelijker staand plassen omdat ze een andere anatomie hebben. Ze hebben een prostaat die de blaas ondersteunt, bij vrouwen is dit niet het geval. Echter wordt ook mannen aangeraden zittend te plassen.”

Bron: Men's Health, Linda.