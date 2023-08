Dit is waarom je je supplementen beter niet met koffie (of thee) kunt innemen

Waarschijnlijk denk je er ‘s ochtends niet eens bij na. Je neemt een vitaminepil, spoelt ‘m weg met een glas water en niet veel later slurp je je eerste bak koffie van de dag leeg. Vitaminetjes binnen, denk je. Maar wist je dat cafeïne de werking van vitaminen en mineralen kan verminderen?

Polyfenolen

Cafeïne bevat namelijk bepaalde polyfenolen die ervoor zorgen dat bepaalde vitaminen en mineralen minder goed door het lichaam kunnen worden opgenomen. Het gaat onder andere om ijzer, calcium, natrium, magnesium en zink, maar ook om vitamine B, C en D. Hoe sterker de koffie, hoe minder goed deze voedingsstoffen hun werk kunnen doen. Ook thee kan dit effect door de daarin aanwezige cafeïne hebben.

Daarnaast kan een capsule door de temperatuur van koffie of thee al gaan smelten vóór deze in de maag belandt. Dit is verder niet gevaarlijk, maar het kan wel een nare nasmaak geven. Overigens geldt dit alleen wanneer je de capsule samen met een kop koffie of thee inneemt. Wanneer je dit enkele minuten eerder of later met een glas water doet, is er niks aan de hand.

Even wachten

Nee, je hoeft je ochtendkoffie niet volledig te elimineren om de vruchten te kunnen plukken van je vitamines. Door zo’n dertig minuten voor en na de inname van je supplementen geen koffie of thee te drinken, verhelp je het probleem al. Ook is cafeïnevrije koffie altijd nog een optie.

Bron: Vitaminecompleet.nl, Groenevrouw.nl