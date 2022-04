Dít is waarom je koorts beter niet kunt onderdrukken

Bij een lichaamstemperatuur tussen 37,5 en 38 °C spreken we van verhoging, bij 38 °C en hoger heb je echt koorts. En hoewel we het allemaal vervelend vinden om koorts te hebben en je je vaak ellendig voelt, kun je het toch echt beter uitzweten.

Zo kun je koorts onderdrukken

Er zijn verschillende manieren waarop we koorts onderdrukken. Vroeger deden we dat met door ijs in bed te liggen - klinkt niet erg comfortabel - en tegenwoordig doen we dat met medicijnen die we gewoon bij de drogist kunnen krijgen.

Heb je echt iets belangrijks en kan je de koorts er écht even niet bij hebben? Dan kun je prima je koorts even onderdrukken met één van deze medicijnen. Let wel op dat je niet zomaar alle medicijnen kunt gebruiken, zeker niet in combinatie met andere medicijnen. Zelfs een paracetamolletje is niet zo onschuldig als we vaak denken.

Afweersysteem

De reden dat je koorts beter niet kunt onderdrukken is omdat koorts niet de ziekte is, maar een teken dat je afweersysteem hard aan het werk is. Waarschijnlijk zit er ergens in je lichaam een virus of bacterie. Omdat je lichaam hard werkt om hier tegen te vechten, verhoogt je lichaamstemperatuur waardoor je het virus als het ware uitzweet. Eigenlijk is koorts dus gewoon een teken dat je lichaam doet wat het moet doen.

Bron: zelfzorg.nl