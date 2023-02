Dít is waarom je moet betalen om stamceldonor te worden als je ouder dan 35 jaar bent

Vanaf januari 2019 moeten mensen tussen de 36 en 55 jaar een eenmalige vergoeding van € 35 betalen wanneer ze zich inschrijven als stamceldonor. Daar heeft Matchis, het Nederlands centrum voor stamceldonoren, een goede reden voor.

Betalen om stamceldonor te worden

Het aantal stamceldonoren dat zich op jaarbasis aanmeldt bij de stichting is de afgelopen jaren enorm gestegen. Dat is natuurlijk hartstikke mooi, maar die aanmeldingen brengen ook kosten met zich mee. En de financiële middelen van Matchis zijn helaas niet onbeperkt. De organisatie ontvangt een subsidie van het ministerie van VWS, maar de inschrijvingen worden niet gefinancierd. Pas bij een match ontvangen ze een vergoeding. Daarom was Matchis genoodzaakt om de groei van het donorbestand te reguleren.

Waarom vanaf 35 jaar?

Maar waarom dan die leeftijdsgrens? Dat zit zo: uit gegevens blijkt dat ruim 80% van de gematchte donoren uit een jongere leeftijdsgroep komt, namelijk 18 tot en met 35 jaar. Donatie door een jongere donor heeft de voorkeur omdat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de kans op genezen voor de patiënt hierdoor toeneemt. Hierom worden mensen van 35 jaar en jonger vaker opgeroepen om te doneren. Let wel: ben je een stamceldonor tussen 36 en 55 jaar en blijk je op termijn toch een match? Dan ontvang je je inschrijfkosten terug.

Ben je ouder dan 55 jaar?

Ben je ouder dan 55 jaar? Dan kun je je helaas helemaal niet meer inschrijven. Sterker nog: donoren worden bij hun 56e verjaardag automatisch uitgeschreven. Dit is omdat de kwaliteit van stamcellen na die leeftijd afneemt en de risico’s bij een donatie juist toenemen.

Bron: Matchis