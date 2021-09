Dit is waarom je sneller duizelig wordt naarmate je ouder wordt

Maar klopt het wel dat je met de jaren sneller duizelig wordt? En zo ja, waarom eigenlijk?

Evenwichtsorganen

Duizelig worden na schommelen of draaien heeft te maken met je evenwichtsorganen. “Die organen zijn een soort waterpassen, een soort zintuigen, die continu je hoofdbeweging en de zwaartekracht meten”, legt evenwichtsdeskundige Raymond van de Berg uit op NPO Radio 2. Als een soort computertje berekenen je hersenen wat er aan de hand is. Maar dat ‘computertje’ is bij de een wat gevoeliger dan bij de ander.

Minder gewend

Als kind word je vaak op de proef gesteld. Je speelt de hele dag, waardoor je je evenwichtsorganen goed traint. Geen idee hoe het bij jou zit, maar wij maken niet iedere dag meer een koprol. Je bent dus minder gewend, waardoor je sneller je evenwicht verliest en uit balans raakt. De kans is daardoor groter dat je sneller duizelig wordt.

Uit balans

Maar die ouderdomsduizeligheid heeft niet alleen te maken met training. Hoe ouder je wordt, des te zwakker je spieren en botten zijn en des te stijver je gewrichten worden. Hierdoor ben je minder lenig en sta je wat minder stevig. Het resultaat? Je verliest sneller je balans, waardoor je ook sneller duizelig wordt.

Ouderdomskwaaltjes

En dan zijn er nog andere ouderdomskwaaltjes die hier invloed op hebben. Slechtere ogen kunnen bijvoorbeeld voor extra duizeligheid zorgen, maar ook door een lage bloeddruk kan je bij het opstaan licht in je hoofd zijn. Bovendien functioneert op latere leeftijd je lichaamstemperatuurregeling wat minder goed. Hierdoor zijn ouderen gevoeliger voor warmte. Je bloedvaten worden dan tijdelijk wijder, waardoor er minder bloed naar je hart stroomt. Hierdoor kun je wat licht in je hoofd voelen en duizelig worden. Soms wordt het zelfs zwart voor je ogen of kun je flauwvallen.

Tips tegen duizeligheid

Om te voorkomen dat je snel duizelig wordt, kun je op de volgende dingen letten:

Beweeg regelmatig

Sta altijd rustig op

Sta niet te lang

Zorg dat je een regelmatig een (lees)bril draagt. Maar doe je leesbril wel af tijdens het lopen

Train je evenwicht door middel van evenwichtsoefeningen (van een fysiotherapeut)

Eet en drink regelmatig als je snel flauwvalt

Laat alcohol staan

Ga regelmatig naar buiten voor wat frisse lucht

Vermijd slaappillen

Slaap voldoende

Probeer spanning en stress te voorkomen

Vaak moe en duizelig? Misschien heb je een ijzertekort:

Bron: NPO Radio 2.