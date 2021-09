Dit is waarom je vandaag nog wilt overstappen op zijden beddengoed

Vocht regulerend

Wist je dat zijde zo’n 30 procent van haar eigen gewicht aan vocht kan opnemen zonder nat aan te voelen? Ter vergelijking: katoen en dons nemen nemen 8,5 procent vocht op. Hierdoor komt je lichaamswarmte en zweet vast te zitten onder de dekens. Bij zijden beddengoed wordt het efficiënt afgevoerd vanwege het ademende vermogen. Dit materiaal is daarom ideaal voor mensen die veel last hebben van nachtelijke transpiratie.

Juiste temperatuur

Naast vocht regulerend is zijde ook temperatuur regulerend. De stof vormt zich als het ware naar de lichaamstemperatuur. Hierdoor voelt de stof voelt lekker koel bij warmte en heerlijk warm bij kou.

Gevoelige huid

Dermatologen adviseren vaak om op een zijden kussensloop te slapen. De gladde structuur is mild voor de huid en daarom extra fijn voor mensen die last hebben van bijvoorbeeld psoriasis of eczeem. Ook voor reuma- en Parkinsonpatiënten kan zijden beddengoed (of pyjama) een uitkomst zijn omdat er minder wrijving bestaat.

Vaarwel huisstofmijt

Dekbedden van katoen of dons trekken stof aan waardoor het eigenlijk niet geschikt is voor mensen die gevoelig zijn voor huisstofmijt. Er zijn speciale dekbedden van dons die geschikt zijn voor mensen met een allergie voor huisstofmijt, maar zijde is van nature hypoallergeen. Huisstofmijten hebben geen kans van overleven in een zijden dekbed, omdat ze er geen voedsel vinden.

Ideaal voor draaikonten

Als je in je slaap veel draait, valt de deken van je lijf af. Een zijden dekbed voegt zich echter naar het lichaam, waardoor de deken niet van je afglijdt als je ligt te woelen. Grote kans dat dit zorgt voor een betere nachtrust, want je hoeft niet iedere keer de deken omhoog te trekken.

Bron: Dormio