Dit is waarom jij en je partner op hetzelfde tijdstip naar bed zouden moeten gaan

Of je nou wel of geen sex hebt vóór het slapengaan: samen naar bed gaan, zorgt voor veel koppels tot meer verbinding. Het is immers dé plek om tot rusten te komen en waar huishoudelijke klusjes, werktaken en ruziënde pubers er even niet toe doen.

Nachtelijke routine

Voor de studie werd aan 289 volwassenen in een gehuwde of samenwonende relatie gevraagd hoe hun nachtelijke routines met hun partner eruit zagen. Ook werd gevraagd wat zij de uren voor het slapengaan met hun partner zouden willen doen. Flink wat ondervraagden lieten weten dat ze ontevreden waren over hun nachtelijke routine.

Ontevreden

Ze gingen vaak eerder naar bed dan hun partner die dan beneden bleef om tv te kijken, terwijl zij juist intimiteit wilden. De mensen van wie hun nachtelijke routines niet matchen, waren niet alleen minder tevreden met hun seksleven, maar ook in hun relatie en leven in het algemeen.

Samen naar bed

De koppels die samen naar bed gingen, waren veel gelukkiger met hun leven en relatie. Er zaten natuurlijk koppels die voor het slapengaan intiem met elkaar waren, maar anderen keken samen tv of voerden gesprekken.

Een van de onderzoekers tipt om volgende keer aan je partner te vragen hoe zijn of haar ideale nachtelijke routine eruitziet. Vanuit daar kun je als koppel verder bouwen.

Bron: Psychologytoday