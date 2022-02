En door de neutrale smaak kun je het gemakkelijk door allerlei gerechten roeren.

Flax seeds

Lijnzaad dankt zijn naam aan het feit dat het van vlas gemaakt is. Vandaar ook de Engelse naam flax seeds, die je misschien wel eens voorbij hebt zien komen. Het is te koop in allerlei verschillende uitvoeringen, van olie tot de losse zaadje - in hele en gebroken variant.

Omega 3 en 6

Lijnzaad is hartstikke gezond. Zo is het van nature een grote bron van omega 3 en 6, en dat maakt het zaadje ook uitermate geschikt voor vegetariërs en veganisten. Je vindt deze omega-vetzuren ook veel in vette vis, maar lijnzaad kan dus een prima en gezonde vervanger zijn. Veel veganisten gebruiken een ‘flax egg’ in plaats van gewone eieren bij het bereiden van baksels.

Het belang van vetzuren

Vetzuren omega 3 en 6 zijn belangrijk voor een goede gezondheid. Zo heeft omega 3 onder andere een bloeddrukverlagende werking en gaat het ontstekingen tegen. En omega 6 is heel belangrijk voor een goede weerstand en een gezond cholesterol.

Meer gezondheidsvoordelen

Maar in lijnzaad zitten nog veel meer gezonde en belangrijke vitamines en mineralen. Wil je weten welke? Redacteur Anne-Flore legt het je in onderstaande video uit.