Dit is waarom ontbijten zo goed voor je is

Met alle hypes als intermittent fasting, de havermoutpapjes en superfoods is het soms weleens onduidelijk wat het belang van ontbijten is. Waarom is het goed om te ontbijten? “Het ontbijt is de eerste maaltijd van de dag. Voor de een is dat om 6 uur en voor de ander om 10 uur”, zegt Pauline Kortbeek van De Eetmevrouw.



“Sommige mensen kunnen de deur niet uit zonder ontbijt en anderen kunnen makkelijk tot het middaguur zonder eten. Het goede aan een ontbijt is dat dit de eerste mogelijkheid van de dag is om je lichaam van goede voedingsstoffen en energie te voorzien. Hierbij ligt het natuurlijk helemaal aan wát je eet.”

Nu zijn er allerlei theorieën dat het tijdstip van ontbijt alles uitmaakt voor je energie van de dag. Maar klopt dat? “Je kent het gezegde misschien wel: ‘Ontbijt als een koning, lunch als een edelman en dineer als een bedelaar’. Dit betekent eigenlijk: eet ’s ochtends de grootste maaltijd, ’s middags een kleinere en ’s avonds de kleinste. Veel mensen zijn anders gewend en eten in de avond juist meer.”

Eerste maaltijd een gezonde keuze

Het belangrijkste is dat de eerste maaltijd van de dag een gezonde keuze is, stelt ze. “Daarbij vind ik het ook belangrijk dat je probeert te luisteren naar je lichaam. Word je wakker met een knorrende maag en superveel zin in het ontbijt? Ga ervoor en neem de tijd om lekker te eten! Zo niet, begin de dag dan met een glas water of thee zonder suiker en kies een later moment in de ochtend om rustig en met aandacht te ontbijten.”

De ingrediënten voor een gezond ontbijt zijn vezels. “Die zitten alléén in plantaardige producten en per definitie niet in dierlijke voedingsmiddelen. Daarmee zijn alle plantaardige voedingsmiddelen een gezonde keuze. Denk aan fruit, groenten, volkoren granen, peulvruchten, noten, pitten en zaden.”

Het advies is om altijd te starten met groente of fruit bij het ontbijt. “Zo kom je sneller aan het voedingsadvies van minimaal 250 gram groente en minimaal 200 gram fruit en wordt het vaak een makkie om zelfs dagelijks 600-800 gram groente en fruit te halen.”

Intermittent fasting

Is het ontbijt helemaal overslaan wel slim, zoals bij intermittent fasting? Ook dit hangt helemaal af van wat je de rest van de dag eet, legt de diëtist, gespecialiseerd in plantaardige voeding, uit. “Bij intermittent fasting begin je vaak pas om 12.00 uur met je eerste maaltijd. Na 20.00 uur eet je niet meer. Dit wordt ook wel de verhouding 16:8 genoemd. 16 uur niet eten en in een ‘eetraam’ van 8 uur wél.”

Hierbij wordt het ontbijt vaak overgeslagen, maar je verschuift het ontbijt in feite naar lunchtijd. “Sommige mensen eten twee maaltijden en snacken nog tussendoor, maar er wordt vaak vergeten dat een tussendoortje eigenlijk ook een kleine maaltijd is. En de meeste tussendoortjes zijn niet altijd de gezondste keuze.”

Wat adviseert Pauline Kortbeek? “Streef naar drie goede hoofdmaaltijden en minimaal tot niks tussendoor en ga gedurende de hele dag niet snacken of ‘grazen’. Bij het overslaan van een hele hoofdmaaltijd is het vaak onmogelijk om in twee maaltijden voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen. Ik zie vaak gebeuren dat mensen tussendoor dan trek krijgen.”

De hele dag energie

Een voordeel van een goede eerste maaltijd op een dag is dat je er de rest van de dag profijt van kan hebben, benadrukt de diëtist. Dit heeft onder andere te maken met onze bloedsuikerspiegel en verzadiging die een goed ontbijt geeft. “Door te kiezen voor vezelrijke voedingsmiddelen, zul je zien dat je langer verzadigd bent en energie langzaam aan het lichaam wordt vrijgegeven. Hierdoor heb je mindere last van pieken en dalen in je energie.”

Pauline Kortbeek ziet in haar praktijk geregeld vrouwen die te weinig eten op de dag, waardoor ze in de middag of avond eetbuien krijgen. “Dit is eigenlijk een manier van het lichaam om aan te geven dat je niet voldoende hebt gegeten. Mijn visie op gezond eten is juist méér eten van het goede en zo veel mogelijk onbewerkt. Dan hoef je geen calorieën te tellen, want dit geeft een natuurlijker verzadigd gevoel.”

Prins Bernhard had een bijzondere ontbijttraditie. Bekijk deze video:

Bron: