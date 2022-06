Dít is waarom periodiek vasten goed is voor je hersenen

Tijdens periodiek vasten kies je ervoor om niet tot weinig te eten tussen bepaalde tijden. Je kunt bijvoorbeeld pas gaan ontbijten om 12 uur en niets meer eten na 8 uur ’s avonds. Maar er zijn verschillende varianten mogelijk.

Gezondheidsvoordelen

Periodiek vasten is niet alleen een uitdaging, het kent ook gezondheidsvoordelen. Zo heb je minder snel kans op ontstekingen, je immuunsysteem krijgt een boost én als je al enige tijd worstelt met een overtollig kilootje of twee dan kunnen die toch verdwijnen wanneer je periodiek gaat vasten. Dat komt doordat je lichaam suiker als brandstof gaat gebruiken in de periodes dat er geen voeding binnenkomt.

Goed voor je hersenen

Je hersencellen breken in de loop der de jaren beetje bij beetje af, en dat leidt bijvoorbeeld tot vergeetachtigheid. Dat wil je natuurlijk zo lang mogelijk uitstellen en ook daar is periodiek vasten goed voor. Tijdens het vasten herstellen je hersencellen en maken ze nieuwe neuronen aan. Hierdoor krijgen de cellen meer energie en word je minder snel vergeetachtig. Wanneer je niet eet, kunnen je maag en darmen geen glucose leveren. Je lichaam gaat dan op zoek naar een alternatief: vet. Je vet wordt weer omgezet naar vetzuren, maar die komen niet in je hersenen terecht. Om toch genoeg energie te leveren aan je hersenen worden verzuren in je lever omgezet in een alternatieve energiebron: ketonen.

Ketonen

Wat vasten zo gezond maakt voor je hersenen, zijn voornamelijk die ketonen. Hoe meer vetzuren, hoe meer ketonen en dus meer energie voor je hersenen. Ketonen stimuleren het herstel van de hersencellen en zorgen ervoor dat je brein goed blijft functioneren en dat er minder hersencellen afsterven.

Ziektes afremmen

Periodiek vasten stimuleert de productie van vetzuren en daarmee ook die van ketonen. Hierdoor kunnen hersenziektes waarbij eiwitten een rol spelen worden afgeremd. Denk bijvoorbeeld aan de ziekte van Alzheimer en Parkinson.

Bron: AD, Brain Balance