Dit is waarom steeds meer jonge mensen Parkinson krijgen

En hoe weet je eigenlijk of je het hebt?

Wat is Parkinson?

Parkinson is een ingewikkelde ziekte waarbij je hersenen je spierbewegingen steeds minder goed aansturen. Je hersencellen kunnen zelden tot geen dopamine meer aanmaken. Dit is een stof waarmee hersendelen met elkaar communiceren. Hierdoor kunnen de cellen in de zwarte kern van de hersenen beschadigd raken of zelfs afsterven. Signalen worden steeds minder goed doorgestuurd, waardoor je steeds meer problemen krijgt.

Klachten van parkinson

Zo kun je last krijgen van traagheid, stijfheid en trillen. Maar Parkinson geeft ook problemen die minder opvallen, zoals trager denken, wisselende stemmingen, slecht slapen, pijn of moeite hebben met naar de wc gaan.

De eerste symptomen zijn voor iedereen anders. Meestal begint het met een trillende hand, ook in rust. Bovendien ga je maak je onbewust tragere en kleinere bewegingen. Ook kan tijdens het dromen je hele lichaam beginnen te bewegen.

Steeds meer jonge mensen

De ziekte van parkinson ontstaat vaak bij mensen tussen de 50 en 70 jaar, maar het treft allang niet meer alleen ouderen. Sterker nog, maar liefst een derde van de patiënten is jonger dan 65 jaar. Volgens neuroloog Bas Bloem neemt het aantal dertigers en veertigers met Parkinson snel toe. “De totale groei is zo groot dat we kunnen spreken van een pandemie”, zegt hij tegen NU.nl. “Het is de snelst groeiende hersenaandoening ter wereld. Parkinson groeit sneller dan bijvoorbeeld beroertes of alzheimer.”

Bestrijdingsmiddelen

De reden hiervoor? Aan de ene kant worden we gemiddeld ouder, maar dat is niet het enige. Volgens Bloem spelen luchtvervuiling en bestrijdingsmiddelen een grote rol. De plek waar je woont heeft dus veel invloed op je kans op parkinson. Veel boeren die met bepaalde bestrijdingsmiddelen werken of hebben gewerkt krijgen bijvoorbeeld parkinson. Onder wijnboeren in Frankrijk komt de ziekte vaak voor, maar ook als je niks met het boerenleven te maken hebt, loop je kans op blootstelling aan bestrijdingsmiddelen. Ze komen namelijk in ons eten terecht.

Wat kun je zelf doen?

Uit onderzoek is gebleken dat sporters vaak minder kans hebben op parkinson. Bij hen krimpen de hersenen niet, terwijl die van niet-sporters wél krimpt. Bovendien zorgt sporten voor nieuwe uitlopers tussen beschadigde hersendelen en de hersenschors: het brein past zich aan. Het advies? Ga minstens drie keer per week even een halfuurtje sporten. En kies natuurlijk voor zoveel mogelijk onbespoten voeding en was groente en fruit zorgvuldig om de blootstelling aan bestrijdingsmiddelen te voorkomen.

Bron: NU.nl