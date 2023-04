Dit is waarom vrouwen vaker last hebben van heftige migraine-aanvallen dan mannen

Migraine is een hersenziekte die, naast afschuwelijke hoofdpijn, kan leiden tot misselijkheid en overgevoeligheid voor licht en geluid. Daarnaast ervaren sommige patiënten tijdens een aanval een verlaagde pijngrens.

In het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) wordt momenteel onderzoek gedaan naar het verband tussen hormonen en migraine bij vrouwen. Hiervoor hielden vijfhonderd vrouwen een hoofdpijndagboek bij. Hierin vertelden ze onder andere wanneer ze last hadden van de migraineaanvallen. Deze blijken vooral plaats te vinden in de premenstruele fase van de hormooncyclus. Dat hebben vrouwen zelf vaak niet eens door, zo blijkt uit het onderzoek. Ook zagen de onderzoekers een daling van migraine als vrouwen zwanger waren, borstvoeding gaven en in de jaren na de overgang.

Hormonale migraine

Britt van der Arend: “Migraineaanvallen vinden vaker plaats tijdens de menstruatie of tijdens de overgang. In het eerste deel van de WHAT Studie* keken we door middel van digitale hoofdpijndagboeken of de migraineaanvallen tijdens de menstruatie (zogenoemde ‘premenstruele aanvallen’) anders zijn dan aanvallen daarbuiten.” (*De WHAT! Studie onderzoekt het verband tussen migraine en hormonen bij vrouwen en of de anticonceptiepil helpt om de migraineaanvallen te dempen.)

Uit het onderzoek blijkt dat menstruele aanvallen ernstiger zijn dan aanvallen buiten de menstruatie om. “We denken dat dat wordt veroorzaakt door schommelingen in het oestrogeen, een van de geslachtshormonen. Voor de menstruatie is er een plotselinge daling van dit hormoon, en we denken dat dit de drempel voor het krijgen van een migraineaanval verlaagt. Mogelijk spelen ook andere hormonen een rol. Dit gaan we verder onderzoeken in de volgende twee delen van de WHAT! Studie.”

Hevige aanvallen

Daarnaast heeft de hormoondaling voorafgaande aan de menstruatie ook effect op de vorm van de aanval: deze duurt dan vaak langer en is heviger. En om het nóg vervelender te maken: eventuele migrainemedicatie werkt op dat moment ook minder goed. Medicatie kan op andere momenten in de cyclus een aanval verlichten, net zoals slaap en bescherming tegen licht en geluid dat doen. Gisela Terwindt: “Helaas werkt medicatie bij een hormonale migraineaanval minder goed.” Patiënten hebben dan de neiging om extra medicatie te slikken, maar dat kan ironisch genoeg juist zorgen voor hoofdpijn. “Bij veel vrouwelijke patiënten zien we aanhoudende hoofdpijn door het gebruik van medicatie”, aldus Gisela Terwindt.

Wanneer trek je aan de bel?

Als je last hebt van (hormonale) migraine is de eerste stap: naar de huisarts gaan. Die herkent de door jou aangegeven symptomen en kan je het beste richting de juiste hulp begeleiden. Gisela Terwindt: “Migraine is een hersenziekte die zich bij iedere persoon anders kan uiten. Stel daarom vragen aan je huisarts die voor jou van toepassing zijn.” De hoofdpijn podcast van het Leidse Hoofdpijncentrum kan je helpen bij het formuleren van deze vragen. Mocht de medicatie niet helpen, vraag dan bij je huisarts een doorverwijzing naar een neuroloog.

Voor de laatste twee delen van de WHAT Studie wordt nog gezocht naar deelnemers. Neem bij interesse een kijkje op de website.

In de onderstaande video kun je zien wat voor impact migraine heeft op vrouwenlevens:

Bron: LUMC