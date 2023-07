Dít is waarom we in de zomer meer zin hebben in intimiteit

Maar, hoe komt dat?

Oelala

Er zijn verschillende verklaringen voor. Eén daarvan is dat als je gedurende de dag meer huid ziet bij anderen, je automatisch meer zin krijgt in seks. Hoe bloter je je partner ziet, bijvoorbeeld in zwemkleding, hoe meer zin je krijgt om aan diegene te zitten.

Tijd genoeg

Bovendien is er meer interactie tussen mensen als het mooi weer is buiten, waardoor je meer tijd samen doorbrengt en gezellige dingen onderneemt. Wil je in de winter op dinsdagavond nog weleens lekker op de bank onderuitzakken, als het buiten dertig graden is ga je vaker tóch samen even wat gezelligs doen. En ja, meer sociale activiteiten ondernemen leidt tot meer seks.

Serotonine

Uit een Italiaanse studie blijkt bovendien dat de zon de aanmaak van serotonine een boost geeft. Dit is een gelukshormoon dat onlosmakelijk verbonden is met je libido en seks. In de maanden juli en augustus zijn mannen volgens hetzelfde onderzoek zelfs dubbel zo vruchtbaar als in januari, door die verhoogde dosis serotonine, maar natuurlijk kunnen daar ook andere oorzaken voor zijn. Enfin: geniet van de zwoele zomeravonden.

