Dit is waarom we last van vrijetijdsziekte kunnen krijgen

Eindelijk mag je weer op vakantie. Maar in plaats van op een strandbedje te genieten van zon en zee lig je ziek op bed. Ongeveer 3 procent van de Nederlanders heeft last van deze zogenaamde ‘vrijetijdsziekte’, blijkt uit onderzoek van de universiteit van Tilburg. Maar gelukkig kun je hier iets tegen doen.

Vrijetijdsziekte

Vrijetijdsziekte wordt ook wel het omgekeerde Kortjakje-syndroom genoemd. Want Kortjakje was middenin de week ziek, maar zondags niet.

Als je stress ervaart, maakt je lichaam meer adrenaline en cortisol aan. Je hartslag versnelt, je bloeddruk stijgt, je bloedsuikerspiegel verhoogt. Het maakt je alerter en efficiënter. Maar als die stress opeens wegvalt, kun je uit balans raken. Je immuunsysteem kan hierdoor in de war zijn, waardoor je vatbaarder bent voor ziekte.

Twee groepen

De vrijetijdsziekte kan opgedeeld worden in twee categorieën, zegt hoogleraar Ad Vingerhoets. Je hebt mensen die last krijgen van vage pijntjes en vermoeidheid en de groep mensen die echt koorts en andere symptomen van griep krijgen. De verklaring voor de pijntjes van de eerste groep is mogelijk dat deze groep zich pas bewust wordt van die pijnen als ze na een drukke periode tot rust komen. Er is minder afleiding, waardoor je de pijn dan pas begint te voelen.

Stress

De groep die zich echt goed beroerd voelt in de vakantie, heeft te maken met adrenaline door een drukke baan met veel stress. Het lichaam raakt dan gewend aan het aanmaken van het stressstofje zonder naar het lichaam te luisteren. Je immuunsysteem kan hierdoor uit balans raken. Dus wanneer je dan echt ontspant, kun je makkelijker ziek worden.

Oplossingen

Niemand wil ziek worden op vakantie, dus een oplossing voor deze vrijetijdsziekte zou heel welkom zijn. Gelukkig is die er. Daarvoor moeten we volgens Vingerhoets op zoek naar een betere balans tussen werk en ontspannen.

Dit kun je volgens hem doen:

1 neem regelmatig wat dagen vrij. En in plaats van op vrijdagavond overwerken, kun je het werk beter verspreiden over de week zodat je die ene avond wel vrij kunt houden.

2 Het kan ook helpen om je ritme tijdens je vakantie zoveel mogelijk aan te houden. Ga niet opeens veel meer of minder slapen, dan is de overgang minder ingrijpend voor je lichaam.

Bron: Universiteit Tilburg