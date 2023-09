Dít is wat overtraining met je lichaam doet (en tips om het voor te zijn)

Voor de duidelijkheid: sporten is hartstikke gezond. Mensen die regelmatig sporten leven langer, blijkt uit allerlei onderzoeken. Het wordt pas gevaarlijk wanneer je te veel of te intensief sport. Op dat punt slaat gezonde motivatie om in (chronische) stress. En dat merk je aan allerlei (vage) klachten.

Misschien gaat je concentratie achteruit, herstellen je spieren niet meer goed, kom je ‘s avonds moeilijk in slaap of ben je lusteloos of prikkelbaar. Al deze signalen wijzen erop dat je teveel van je lichaam hebt gevraagd. Zijn er geen andere (grote) stressbronnen in je leven, dan is de kans groot dat die fanatieke sportsessies de boosdoener zijn.

Cortisol

Intensief sporten zorgt namelijk tijdelijk voor meer cortisol in je lichaam, het stresshormoon. Bij voldoende hersteltijd herstelt je lichaam die onbalans vanzelf weer. Ga je alsmaar door, dan bouwt cortisol zich juist op. En daar zit nu net het probleem: fanatieke sporters slaan hun broodnodige rustperiodes vaak over, omdat ze denken dat meer ook altijd effectiever betekent.

Maar dat is dus niet zo: te veel stresshormonen in je lijf zorgen er juist voor dat je spieren niet meer goed kunnen herstellen. Daarnaast slijt het lichaam van intensief sporten snel, vertelt verouderingswetenschapper David van Bodegem aan Quest. ‘‘Als je aan de finish van een marathon staat, kun je ook als niet-dokter zien dat dit slecht is voor je lijf.’’

Scharrelen

Hoewel een marathon rennen een extreem voorbeeld is, geldt volgens Van Bodegem ook voor andere vormen van intensief sporten dat deze niet per se goed zijn voor het lichaam. Als mens zijn we daar volgens hem niet voor gemaakt. Hij pleit daarom voor een meer natuurlijke manier van bewegen die bij ons, als menszijn, past. ‘‘We moeten niet rennen als een luipaard, niet zo traag kruipen als een schildpad, maar scharrelen als een mens”, licht hij toe.

Scharrelen: hoe doe je dat dan? Bijvoorbeeld door lekker in- en rondom het huis bezig te zijn, aldus Van Bodegem. Stofzuigen, tuinieren, ramen lappen: al deze huishoudelijke taken houden de spieren soepel en zorgen voor een betere flexibiliteit en balans. Ook andere ‘milde’ vormen van beweging, zoals wandelen of rustig fietsen, dragen bij aan een verbeterde mobiliteit én lagere stresslevels.

Tips tegen overtraining

Kun je de gewichten of hardloopschoenen niet laten liggen, dan wordt door experts aangeraden zo’n 2,5 uur per week matig intensief te bewegen. Geen roofbouw plegen dus, maar luisteren naar je lichaam en ermee samenwerken. Deze tips helpen daarbij:

Kies een schema dat bij je past . Niet iedereen is hetzelfde, dus neem bij het maken of kiezen van een schema altijd je eigen lichaam als uitgangspunt. Misschien heb jij meer of juist minder hersteltijd nodig dan je sportmaatje. Pas je schema hierop aan.

Verspreid je trainingen over de week . Train niet bijvoorbeeld twee dagen achter elkaar je benen, maar wissel af met een andere spiergroep. Zorg ook voor rustdagen. Zonder rust herstellen je spieren niet en kan er geen vooruitgang plaatsvinden.

Zorg voor gevarieerde trainingen . Als je continu dezelfde oefeningen doet, kan sporten snel saai worden. Daarnaast gedijen je spieren bij afwisseling. Blijf je lichaam en brein dus verrassen met variatie in je trainingen.

Hou tijdens trainingen je hartslag in de gaten . Is deze gedurende lange tijd erg hoog, dan is de kans groter dat je lichaam meer cortisol aanmaakt dan nodig. Het verschilt per persoon welke hartslag ‘gezond’ is en welke niet. Ontdek dit voor jezelf door na je trainingen na te gaan hoe je je voelt. Ben je na het sporten extreem moe, dan kan dit duiden op overtraining.

Bouw voldoende rust in. Dan hebben we het niet alleen over rustdagen, maar over een rustweek. Op die manier krijgt je lichaam de kans om volledig te herstellen. Je zal na die week merken dat je je een stuk sterker voelt.

Ook belangrijk: stretchen na je work-out. Niet alleen fijn voor je spieren, maar ook voor je geest:

Bron: Quest.nl, Fit.nl, Women’s Health