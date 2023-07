Dit kun je doen aan een uitgerekte oorlel

Hoe zit het nou eigenlijk? Krijg je grotere oren als je ouder wordt? Ja, dat klopt, vertelt Elian. “Dit komt omdat de oorschelp is gemaakt van kraakbeen en dat is zacht bot. Kraakbeen blijft wel gewoon doorgroeien als je ouder wordt. De oren worden daarom steeds een beetje groter en ook het lelletje groei.”

Zwaartekracht

“Als we verouderen, hebben we te maken met volumeverlies. Niet alleen onze schedel krimpt, maar ook de huidlagen en de diepe vetlaag. Alles wordt kleiner van binnen. Je houdt eigenlijk een te grote jas over aan huid- en spiergroepen”, legt Elian uit.

“Doordat de oorlel zich hecht aan de schedel, maar eigenlijk verder geen houvast heeft, krijg je te maken met zwaartekracht. Zo lijken de oren steeds langer te worden.”

Zeker als vrouwen altijd heel zware oorbellen hebben gedragen, krijgen ze last van deze zwaartekracht. Maar ook leefgewoontes als te veel zon zorgen voor meer verslapping.

Operatie of filler

Nu kun je rigoureus je oor operatief aanpakken, maar dat is volgens Elian veel ingrijpender. Dan wordt er namelijk echt een reconstructie van de oorlel gedaan, waarmee je deze verkleint.

De meest makkelijke manier om de oorlel aan te pakken, is vullen met hyaluronzuurfiller. Dat is een afbreekbaar product waarmee je het volume van de oorlel meteen herstelt. “Daarmee krijg je weer een jeugdige oorlel en kun je ook weer oorbellen dragen.”

Storen aan je oren

De meeste vrouwen gaan zich echt aan de vorm van hun oren storen als ze rond de 50 of 60 jaar zijn en zien dat ze de oorbellen van vroeger echt niet meer kunnen dragen. Ook dan kun je er voor kiezen je oorlel op te vullen, zodat deze weer mooi past bij het geheel.

“Het voordeel van een filler in het oor is dat het langer blijft zitten. Het blijft op zijn plek. Een oor is namelijk statisch, in tegenstelling tot de kaak of mond.”

Hou er wel rekening mee dat je zeker een milliliter filler nodig hebt, zegt Elian. “Zeker per oor een halve milliliter en soms wel meer. Dat is afhankelijk van het volumeverlies.”

Behandelplan

Wat kost zoiets? Het is niet goedkoop. Een milliliter filler is 500 euro en je zult de behandeling om de zoveel jaar moeten herhalen omdat het product afbreekt.

Als cosmetisch dermatoloog kijkt Elian naar het gehele gezicht en dan zijn de oorlellen vaak de laatste stap. “Ik neem het oor altijd mee in het hele behandelplan. Want als de oren niet meer bij het gezicht passen, dan is dit de finishing touch.”

Bron: Dr. Elian Brenninkmeijer/AD