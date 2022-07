Dít kun je doen om vaginale schimmel te voorkomen

Jeuk en een branderig gevoel kunnen erop wijzen dat je vaginale schimmel hebt. In dat geval is het aan te raden om dit te laten behandelen door de huisarts. Gelukkig zijn er wel een aantal dingen die je kunt doen om vaginale schimmel te voorkomen.

Vaginale schimmel voorkomen

1. Katoenen ondergoed dragen

Synthetisch ondergoed kan de boosdoener zijn. Deze stof zorgt ervoor dat je meer zweet, waardoor er een aantrekkelijke omgeving ontstaat voor schimmel. Katoen ademt meer en daar zal schimmel zich dus minder snel ontwikkelen.

2. Niet te lang je natte badpak of bikini aanhouden

Op vakantie of in het zwembad lopen we regelmatig rond in een natte bikini of nat badpak. Doe dat niet te lang. Vochtige kledingstukken zijn namelijk plekken waar een schimmel zich snel kan verspreiden. Je kunt je dus beter eerst even omkleden voor je dat kopje koffie gaat drinken.

3. Niet wassen met zeep

Het lijkt heel hygiënisch om de vagina te wassen met zeep (of er nou wel of geen parfum in zit), maar dat is het niet. Zeep irriteert het slijmvlies juist, wat weer zorgt voor een grotere kans op schimmels. Lauwwarm water is al genoeg om te reinigen.

4. Geen strakke kleding dragen

Ja, zelfs strakke kleding kan de oorzaak van vaginale schimmel zijn. Dit zorgt ook voor een vochtig klimaat bij de vagina, wat weer aantrekkelijk is voor schimmel. Je kunt best af en toe die skinny jeans aantrekken, maar het is verstandig om die regelmatig af te wisselen met een lossere variant.

5. Maandverband en tampons regelmatig verschonen

Verschoon tampons en maandverband regelmatig. Gebruik tampons het liefst alleen als je ongesteld bent, om schimmelinfecties te voorkomen.

6. Van voor naar achter vegen

Gebruik toiletpapier als je naar het toilet bent geweest alleen van voor naar achter om te voorkomen dat er darmbacteriën in de vagina of blaas terechtkomen.

Bron: Gezondheidsnet.nl