Dit kun je doen tegen een allergische reactie op een muggenbeet

Niet alleen kan een mug je de hele nacht wakker houden door z’n gezoem, ook de jeuk kan verschrikkelijk irritant zijn. Bij een muggenbeet steekt de mug haar steeksnuit in de huid en zuigt dan bloed op, waardoor er muggenspeeksel in je huid achterblijft. Ieder immuunsysteem kan anders reageren op dit speeksel, waardoor ook de symptomen anders kunnen zijn.

Verschillende soorten reacties

Een muggenbeet is de meest voorkomende insectenbeet en wordt grotendeels gekenmerkt door de volgende symptomen: jeuk, pijn, roodheid, zwelling en/of vochtstapeling. Volgens de onafhankelijke website Gezond’r kunnen deze symptomen behandeld worden door middel van koelen of medicijnen. Wat je het beste wanneer kunt gebruiken, is afhankelijk van de ernst van je huidreactie. Er zijn vier verschillende soorten huidreacties:

1. Jeuk

Als je een ‘gewone’ huidreactie op een muggenbeet krijgt, heb je enkel te maken met een galbult die intens jeukt. Als je naar je huid kijkt, zie je alleen een klein rood bultje. Als je gaat krabben, wordt het wel groter.

Oplossing: koelen



De jeuk negeren is het allerbeste, want zolang je niet krabt valt de intensiteit van de jeuk mee. Als je gaat krabben, wordt de zwelling erger en duurt het genezingsproces ook langer. Maar niet krabben is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Probeer de jeuk en zwelling daarom te onderdrukken door het te koelen. Dit kun je het beste doen door een koude, natte doek te gebruiken of eventueel een doek met ijsklontjes erin. IJs werkt veel beter tegen de jeuk dan alle huis-tuin-en-keukenmiddeltjes die vaak genoemd worden, zoals azijn, ammoniak, tandpasta, zout et cetera.

Je kunt ook altijd nog een homeopathische middel zoals Prrrikweg proberen. Dit is een middel dat alleen maar natuurlijke bestanddelen bevat en de jeuk zou moeten verminderen. Je smeert de zalf in een dun laagje op de muggenbult. Doordat de zalf je huid verkoelt, verdwijnt de jeuk.

2. Blaasje of blaar

Als er een blaasje of blaar op de muggenbult ontstaat, ben je overgevoelig voor muggenbeten. Op zich kan dit geen kwaad, het blaasje zal binnen een paar dagen indrogen. Maar als het blaasje opengaat, kunnen er bacteriën in terechtkomen, wat voor huidinfecties kan zorgen.

Oplossing: antibioticazalf of -crème



Als je merkt dat het blaasje of de blaar open is gegaan, ga dan even langs de huisarts. Die schrijft je dan een antibioticazalf of -crème voor, zodat je geen huidinfectie oploopt.

3. Meerdere bultjes

Een muggenbeet kan bij sommige mensen ook ‘strophulus’ veroorzaken. Dit houdt in dat één muggenbult meerdere muggenbulten veroorzaakt. Uiteindelijk heb je dus last van meerdere rode, jeukende knobbeltjes op je huid. De jeuk is verschrikkelijk en klachten kunnen maandenlang aanhouden. Er kunnen telkens weer meer bultjes bijkomen.

Oplossing: coricosteroïden



Als je deze huidreactie krijgt op een muggenbeet, schrijft de dokter meestal corticosteroïden voor. Dit is een ontstekingsremmer en is alleen op recept te verkrijgen. Corticosteroïden is verkrijgbaar in crème (op waterbasis) of zalf (op basis van vet).

4. Allergische reactie

Bij een allergische reactie wordt de muggenbult immens groot. Door één muggenbult kan een hele arm, voet, been of gezicht opgezwollen raken. Oren kunnen tijdelijk misvormd raken, ogen kunnen niet meer opengaan en schoenen zijn opeens te klein. Doordat de muggenbult zo groot wordt, heb je hier veel langer last van en ervaar je de jeuk een stuk erger dan gemiddeld. Ook kan de zwelling zorgen voor veel pijn, waardoor je zelfs misselijk, duizelig of zwak kunt voelen. De bult wordt zo groot omdat 'ie veel vocht bevat. Als je erop duwt, wordt de bult witgeel van kleur door het vocht.

Oplossing: antihistaminica



Een allergische reactie ontstaat door de histamine in je lichaam. Dit is een stofje in je lichaam die de vreemde stoffen in muggengif tegengaat, alleen net iets te heftig waardoor je een rode, jeukerige huid van krijgt. De histamine moet daarom geblokkeerd worden om dit op te lossen. Als je hier erg veel last van hebt, schrijft de dokter meestal antihistaminica voor.

