Dit oeroude ritueel moet je absoluut niet vergeten na het tandenpoetsen

Je mond is de spiegel van je gezondheid, hebben artsen door de eeuwen heen ontdekt. Zo deden de oude Chinezen al aan ‘tonglezen’, waarbij zij aan de kleur en textuur van je tong konden zien of je iets onder de leden had.

Ook nu doen artsen steeds nieuwe ontdekkingen over onze mond. Zo zou er een verband zijn tussen bepaalde bacteriën in je mond en alzheimer, reuma en aderverkalking. Een onverzorgde mond geeft een grotere kans op orale infecties, waardoor je sneller longontsteking en hart- en vaatziekten krijgt.

Missende stap

In je mond krioelt het van de bacteriën, die je met poetsen en flossen onder controle houdt. Toch kan het zomaar gebeuren dat je een onfrisse adem hebt, een vreemde smaak in je mond krijgt of je gewoon niet schoon voelt. Dat komt omdat je misschien een heel belangrijk onderdeel overslaat: je tong.

Op het achterste gedeelte van je tong zit namelijk een laagje van bacteriën en voedselresten. Als je langere tijd een slechte adem hebt, dan is dit tongbeslag daarvan de oorzaak. Natuurlijk kunnen ook roken en bepaalde voeding zorgen voor onaangename geurtjes, maar die zijn tijdelijk en goed te maskeren.

Eeuwenoude truc

Je kunt dit tongbeslag makkelijk wegkrijgen met een eeuwenoude truc, namelijk tongschrapen. De Ayurverdische geneeswijze schrijft tongschapen voor als manier om giftige afvalstoffen van je tong te verwijderen. Hiervoor kun je je tandenborstel gebruiken, maar het allerbeste is een speciale tongschaper. Je hebt ze in allerlei varianten, maar volgens Ayurvedische begrippen is koper het beste materiaal vanwege de antibacteriële eigenschappen ervan.

Zo werkt tongschrapen:

Gebruik je tongschraper vlak na het opstaan en ‘s avonds voor je naar bed gaat. Poets en flos eerst je tanden, het tongschrapen komt pas aan het einde van je poetsritueel. Steek je tong uit en plaats de schraper zo ver mogelijk achter op je tong. Het moet niet oncomfortabel aanvoelen. Schraap rustig naar voren, zodat het laagje op je tong (dat bestaat uit afvalstoffen) eraf komt. Doe dat 5 of 10 keer en spoel tussendoor de schraper af. Spoel je mond met water en vergeet niet te gorgelen. Op deze manier kunnen de resten achter op je tong en amandelen wegspoelen. Spoel vervolgens je tongschraper goed af.

Bron: Volkskrant, Tandartspraktijk Amsterdam