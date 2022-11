Dit stofje in je eten kan ongemerkt voor leverproblemen zorgen

Ook al leef je gezond, je kunt toch ongemerkt last krijgen van leververvetting. De zoetstof glucose-fructosesiroop zou de oorzaak kunnen zijn, zegt diëtiste Iris Daems. Ze omschrijft deze niet-alcoholische leververvetting als ‘de stille ziekte’, omdat veel mensen het bestaan ervan niet kennen.

Glucose-fructosesiroop

Volgens de diëtiste kan het gevaarlijk zijn en leiden tot levercirrose en -kanker. Een op de vier mensen zou er zelfs last van krijgen. “De oorzaak blijkt dan vaak glucose-fructosesiroop te zijn, een industriële suiker die door ons lichaam anders verwerkt wordt dan de gewone, natuurlijke suiker die bijvoorbeeld in groenten en fruit zit. Hoe dat komt, is nog niet helemaal duidelijk voor de wetenschap”, legt ze uit aan HLN.

Het zit overal in

Het probleem van glucose-fructosestroop is dat het in heel veel producten zit. “Zelfs in producten die mensen juist kiezen omdat ze een gezonde levensstijl belangrijk vinden, zoals gefermenteerde zuiveldranken, melkproducten met aroma’s en maaltijdshakes. Maar ook industrieel volkorenbrood en fruitsappen.”

Daems zegt dat de wetenschap nog geen verklaring heeft voor waarom glucose-fructosestroop zo slecht voor je gezondheid is.

Goedkoper

Het wordt toegevoegd omdat het een goedkopere zoetstof is dan suiker, legt de diëtiste uit. De tip is om zoveel mogelijk onbewerkte producten te eten en goed de ingrediënten te checken.

Dit is de lijst van producten waar glucose-fructosestroop vaak aan is toegevoegd:

• Peper- en granenkoek

• Ontbijtgranen

• Light dressing

• Gefermenteerde zuiveldranken

• Plantaardige alternatieve melkproducten

• Yoghurt met fruitaroma’s

• Vleesvervangers

• Vruchtensiropen

• Fruitsappen

• Kant-en-klare sauzen

• Bouillonblokjes

• Frisdranken

• Snoep

Bron: HLN/Welingelichte kringen