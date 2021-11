Dít weten we tot nu toe over de nieuwe coronavariant

De World Health Organisation (WHO) heeft de coronavariant de naam Omicron gegeven.

Zorgelijke variant

De WHO en het ECDC, het Europese RIVM, noemen de mutatie een ‘zorgelijke’ variant, een zogeheten ‘variant of concern’. Wetenschappers zijn druk bezig het onderzoeken van Omicron, maar uit onderzoekersdata blijkt al wel dat de variant nog besmettelijker is. Het is nog niet bekend of mensen er zieker van worden.

Zuid-Afrika

De meeste omicronbesmettingen zijn tot nu toe vastgesteld in Zuid-Afrika. De variant dook ook op in andere Afrikaanse landen, zoals Botswana, Zimbabwe en Namibië. Het is mogelijk dat de variant opdook in Afrika, omdat daar nog weinig mensen zijn gevaccineerd. Volgens wetenschappers kunnen er makkelijk nieuwe varianten ontstaan als nog maar een klein deel van de bevolking antistoffen heeft.

Vaccin

Het vaccin werkt goed tegen de deltavariant, maar het is afwachten of het vaccin ook werkt tegen Omicron. Fabrikanten van coronavaccins in de Europese Unie hebben beloofd hun vaccin direct aan te passen aan nieuwe virusvarianten.

België en Nederland

Vrijdagmiddag maakte de Belgische minister van Volksgezondheid bekend dat de variant ook in België is opgedoken. Het RIVM heeft de nieuwe variant nog niet ontdekt in Nederland. Het is wel zo dat 61 passagiers van van twee KLM-vluchten uit Zuid-Afrika positief zijn getest op het coronavirus. In totaal werden er 600 passagiers getest. Het is nog niet duidelijk of zij zijn besmet met de nieuwe variant.

Isolatiehotel

Reizigers met een negatieve test mochten de luchthaven verlaten, maar moeten thuis wel vijf dagen in quarantaine. Passagiers met een positieve test zijn overgebracht naar een bewaakt isolatiehotel op of in de buurt van Schiphol. Daar moeten ze zeven dagen blijven als ze klachten hebben en vijf dagen als ze geen klachten hebben. Er was echter één uitzondering: positief geteste reizigers die alleen wonen én mensen die met al hun huisgenoten op pad waren, mochten thuis in isolatie gaan. Het was wel de bedoeling dat zij met eigen vervoer naar huis konden gaan.

