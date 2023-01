Dit zeggen je vingernagels over je gezondheid

De meeste vrouwen besteden genoeg tijd aan hun nagels. Vijlen, knippen, lakken.. Maar de nagels onderzoeken bij wijze van gezondheidscheck zit er bij minder vrouwen in. Terwijl die nagels heel wat over je gezondheid kunnen vertellen: we zetten de meest voorkomende signalen en bijbehorende problemen op een rij.

Opbollende nagels

We beginnen met het meest drastische symptoom. Bollen je vingernagels op, dan is dit meestal een teken van een longaandoening. Dit fenomeen van bolle nagels wordt ook wel ‘clubbing’ genoemd en kan duiden op longkanker. Andere oorzaken zijn een overactieve schildklier of een probleem aan de lever. Zie je je eigen nagels boltrekken, dan is een bezoekje aan de dokter dus absoluut niet overbodig.

Blauwe plek op de nagel

Een ander teken dat op een vorm van kanker kan duiden is een blauwe plek op de nagel, vertelt dermatoloog Christine Ko aan de Daily Mail. Hoewel het zeer zeldzaam is, komt het zo af en toe voor. Vooral wanneer die blauwe plek niet vanzelf verdwijnt, is het reden tot zorgen. Dat geldt natuurlijk niet wanneer er een duidelijk verklaarbare reden is voor die bloeduitstorting, zoals het stoten van je vingers.

Rode strepen

Verticale rode strepen in de vingernagels kunnen de eerste signalen van een hartafwijking zijn, volgens dermatoloog Lipner. Het gaat om een hartinfectie die levensbedreigend kan zijn en vaak gepaard gaat met pijnlijke spieren en moeizaam ademen. Mis je het signaal op je nagels dan is de kans dus groot dat je de infectie dankzij andere symptomen wél ontdekt.

Verticale ribbels

Verschijnen er in de loop der tijd verticale ribbels op je nagels? Dan heeft dit waarschijnlijk met ouderdom te maken. Je kunt de ribbels zien als de rimpels van je nagels: niets om je zorgen over te maken. Als de ribbels plotsklaps op je nagels zitten dan heeft het waarschijnlijk een andere oorzaak, zoals het te vaak wassen van je handen. Te veel zeep haalt namelijk de natuurlijke oliën van je huid af, met uitgedroogde nagels als gevolg.

Horizontale witte lijntjes

In de andere richting, horizontaal, treden er vaak witte lijntjes in de nagels op. Deze lijnen duiden bijna altijd op een voedingstekort, waarbij een tekort aan eiwitten of zink de meest voorkomende tekorten zijn.

